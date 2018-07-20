Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre 13-19 Temmuz'da Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 43 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre 13-19 Temmuz'da Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 43 terörist etkisiz hale getirildi.

SON BİR HAFTADA 43 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonlar başarıyla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Türk Silahlı Kuvvetlerince, 13-19 Temmuz'da Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 43 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI



Ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 545 oldu.

Kaynak: Ajanslar