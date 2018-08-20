Bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 40 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 40 (24 Ölü, 5 Sağ/Yaralı, 11 Teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

TOPLAM 4308 KİŞİ DE GÖZALTINDA

Ayrıca; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2.331 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 552 Terör (PKK/KCK 297, SOL 6, DEAŞ 28, FETÖ/PDY 221), 3.608 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 222 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.308 kişi gözaltına alınmıştır."

Kaynak: Ajanslar