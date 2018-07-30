Bir haftada 36 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 36 teröristin etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 36 teröristin etkisiz hale getirildi.

ARALARINDA GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST DE BULUNUYOR

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan Aram Civan kod adlı Osman Gülen'in de aralarında bulunduğu 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güncel 29 Temmuz 2018 18:47 Gri listedeki hain terörist çatışmada öldürüldü!23 Temmuz'da çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin Gri kategorisinde yer alan 'Aram Civan' kod adlı Osman Gülen olduğu belirtildi.

Kaynak: Ajanslar