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Bir günlük temsili askerlik yaptılar

Bir günlük temsili askerlik yaptılar

8. Kolordu Komutanlığı'nda gerçekleştirilen askerlik yemin törenine katılan 39 engelli asker, nizamiye önünde davul ve klarnet eşliğinde karşılandı.
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Güncel 11 Mayıs 2018 - 00:10

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