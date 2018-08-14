Bir firmadan daha ABD'yi boykot kararı!

Türk Hava Yolları, Turkcell gibi dev firmaların yanı sıra TürkMedya da boykot ABD'ye yönelik başlatılan kampanyaya dahil oldu.

Türkiye ekonomisine yönelik ekonomik saldırı başlatan ABD’ye iş dünyası ve STK’ların yanısıra toplumun her kesiminden tepkiler geliyor.

TÜRKMEDYA'DA BOYKOT KARARI

Türkiye’nin istikrarına kasteden ABD’ye karşı başlatılan #ABDyeREKLAMVERME kampanyası bünyesinde Akşam, Güneş, Star Gazeteleri, 24 TV, 360 , TV4 kanalları, ALEM ve Platin Dergileri, Alem FM, Lig Radyo ve TürkMedya Dijital markalarını bulunduran TürkMedya da katıldı.

Papaz Brunson bahanesiyle Türkiye ekonomisine saldıran ABD’ye karşı sosyal medyada başlatılan #ABDyeREKLAMVERME kampanyasına destek büyüyor. Türkiye’nin önde gelen markalarının dahil olduğu kampanyaya TürkMedya da katıldı.

Yerli ve milli duruşun medyadaki temsilcilerinden TürkMedya her zaman olduğu gibi ABD’nin başlattığı ekonomik savaşta da devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu göstererek ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeme kararı aldı.

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BOYKOTA BİRÇOK FİRMA KATILDI

Sosyal medyada büyük destek gören #ABDyeREKLAMVERME kampanyasına ilk olarak Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları katılmıştı. ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeme kampanyasına Türk Telekom da dahil olmuştu.

Kaynak: Ajanslar