Bir destek mesajı da Merkel'den geldi!

Türkiye'ye gelen destek mesajlarına bir yenisi daha eklendi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye'de ekonomik refah görmek istiyoruz, ekonomik istikrarsızlık kimsenin çıkarına değil" dedi.

Almanya'nın Türkiye'ye gönderdiği destek mesajlarına bir yenisi eklendi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ''Türkiye'nin ekonomik açıdan istikrarsızlaşması kimsenin çıkarına değil'' dedi.

'REFAH İÇİNDE GÖRMEK İSTİYORUZ'

Merkel, Almanya'nın Türkiye'yi ekonomik refah içinde görmek istediğini belirtti.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'te bugün yaptığı açıklamada, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz. TL'nin değer kaybını yakından izliyoruz, şu anda kaygı veren bir durum yok" ifadesini kullanmıştı.

Dünya 13 Ağustos 2018 13:19 Almanya, İran ve Pakistan'dan Türkiye'ye destek açıklamasıPakistan ve İran'ın ardından Alman Hükümeti'nden de Türkiye'ye destek açıklaması yapıldı.

Kaynak: Ajanslar