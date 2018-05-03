Bir altın madalya daha!

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kilo finalinde Elif Jale Yeşilırmak, 76 kiloda ise Yasemin Adar altın madalyaya uzandı.

vrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, altın madalyanın sahibi oldu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen organizasyonun 4. gününde Elif Jale, Bulgar Mimi Nikolova Hristova ile altın madalya mücadelesi verdi.



Tuştan son anda kurtulan Hristova'yı 6-4 mağlup eden Rus asıllı milli güreşçi Elif Jale, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Organizasyon tarihinde kadınlarda altın madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olan Elif Jale, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.

Müsabakanın ardından sevinç gözyaşı döken Elif Jale, altın madalyayı Türk halkına armağan etti.

Elif Jale, Avrupa şampiyonalarında daha önce biri Rusya adına olmak üzere üç bronz madalya kazanmıştı.

Spor 03 Mayıs 2018 19:19 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda büyük gurur!Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 59 kilo finalinde Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Hristova'yı yenerek altın madalya kazandı.

BİR MADALYA DAHA!

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda Rus sporcu Bukina'yı 8-2 yenen milli güreşçi Yasemin Adar, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonada millilerden başarılı sonuçlar gelmeye devam ediyor. Son dünya şampiyonu Yasemin Adar, kadınlar 76 kiloda Rus rakibi Bukina'yı 8-2 mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: Ajanslar