Binlerce emekliye müjde: 400 TL'lik zam yapılacak

Emekli maaşı 600 TL ile 900 TL arası olan 150 bin civarındaki emeklinin aldığı maaş için 400 TL'ye kadar zam yapılacak. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 100 gün içerisinde hayata geçirilecek düzenleme ile maaşı bin TL'nin altında emekli kalmamış olacak.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ilk defa verilen bin liralık bayram ikramiyelerinin ikincisi emekliler tarafından heyecanla beklenirken, söz konusu ikramiyelerin önümüzdeki hafta başına kadar hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.

EMEKLİYE BİR MÜJDE DAHA

Bayram ikramiyelerinin yanı sıra Türkiye’de yaklaşık 12 milyon emekli içerisinde maaşı bin liranın altında olan 150 bin kişiye ise bir müjde daha geldi.

100 GÜNLÜK PLANDA YER ALIYOR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz cuma günü açıklanan ‘100 Günlük Eylem Planı’nda emeklileri ilgilendiren çok önemli bir düzenlemede yer aldı.

MAAŞLARINA 400 TL ZAM YAPILACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '' 100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde, emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesi takdim ediyoruz. Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözümüzü yerine getiriyoruz.'' diyerek duyurduğu düzenleme kapsamında maaşı; 600 TL ila 900 TL arası olan 130 ila 150 bin civarında emeklinin maaşı bin lira seviyesine çekilecek.

BİN TL'NİN ALTINDA EMEKLİ MAŞI KALMAYACAK

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın eylem planı içerisinde yer alan düzenleme kapsamında 100 gün içerisinde Türkiye'de hiçbir emekli maaşı bin liranın altında olmayacak.

Kaynak: Ajanslar