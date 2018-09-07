Binlerce British Airways yolcusunun kredi kartı bilgileri çalındı

İngiliz havayolu şirketi British Airways, bilgisayar korsanlarının 380 bin yolcunun kredi kartı bilgilerini ele geçirdiğini duyurdu.

BA’dan yapılan açıklamada, şirketten 21 Ağustos ile 5 Eylül arasında internet üzerinden bilet alan 380 bin yolcunun kredi kartı bilgilerinin bilgisayar korsanlarınca ele geçirildiği ifade edildi.

YOLCULARIN BANKAYA BAŞVURMALARI İSTENDİ

Sistemlerdeki güvenlik açığının giderildiği belirtilen açıklamada, yolcuların seyahatleriyle ilgili detayların veya pasaport bilgilerinin hırsızlıktan etkilenmediği aktarıldı.

Olaydan etkilenen yolcular ile temasa geçildiğine işaret edilen açıklamada, olaydan etkilendiğini düşünen yolcuların da bankalarına başvurmaları istendi.

Şirket, olayın adli makamlara bildirildiğini kaydetti.

BA’nın bilgisayar sistemleri geçen yıl çökmüş, bunun sonucunda 75 bin yolcunun seyahat planları aksamıştı.

Kaynak: Ajanslar