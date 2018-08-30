Solhan'da Yöresel At Yarışları ile Çifte Kutlama

Bingöl’ün Solhan İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 28 Ağustos ilçenin kurtuluşu nedeniyle düzenlenen yöresel at yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Bingöl'ün Solhan İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 28 Ağustos ilçenin kurtuluşu nedeniyle düzenlenen yöresel at yarışları renkli görüntülere sahne oldu.



GELENEKSEL SPORLAR SERGİLENDİ

30 Ağustos Zafer Bayramının 96. yıl dönümü nedeniyle 28 Ağustos Solhan'ın Kurtuluşu nedeniyle çeşitli etkinlikler yapıldı. İlçe Hükümet Konağındaki törenin ardından Kültürel Atlı Spor Kulübü tarafından yöresel rahvan at yarışı ve cirit atma yarışması düzenlendi.Yarışlar renkli görüntülere sahne olurken, dereceye girenlere ise ödül verildi.

Yarışmada dereceye girenlerden Yusuf Dengiz, Rahvan at yarışında 1'inci çıktım. Solhan'ımızda ilk kez böyle bir yarışma düzenlendi. İnşallah bundan sonra daha güzel şeyler yapacağız" dedi.

Programlara, Kaymakam Fatih Okumuş, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Erer, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: Ajanslar