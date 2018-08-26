Son Dakika!
26 Ağustos 2018 08:35 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2018 10:11

Bingöl'de terör operasyonunda 2 asker yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Çatak köyü kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Bingöl'de terör operasyonunda 2 asker yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askeryaralandı.

Karlıova ilçesi Çatak köyü kırsalında bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine güvenlik güçleri söz konusu bölgede operasyon başlattı.

2 ASKER YARALANDI

Köy kırsalında sıcak temas sağlanırken çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Etiketler: PKK


0Yorum Yap