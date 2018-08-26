Bingöl'de terör operasyonunda 2 asker yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesi Çatak köyü kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askeryaralandı.
Karlıova ilçesi Çatak köyü kırsalında bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine güvenlik güçleri söz konusu bölgede operasyon başlattı.
2 ASKER YARALANDI
Köy kırsalında sıcak temas sağlanırken çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Yaralı askerler Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.