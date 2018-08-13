Bingöl'de görme engelli yaşlı adamdan 40 bin lirasını çalanlar yakalandı

Bingöl'de 86 yaşındaki görme engelli adamın evine giren ve 40 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsızları jandarma yakaladı.

Merkeze bağlı Sarıçiçek köyü Hacıçayır mezrasında, adı açıklanmayan görme engelli yaşlı adamın evine giren hırsızlar, 40 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldı.

TUTUKLANDILAR



2 şüpheli, çaldıkları ziynet eşyaları ile birlikte jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarılıldıkları mahkemece tutuklanırken, çalınan eşyalar da görme engelli vatandaşa teslim edildi.





Kaynak: Ajanslar