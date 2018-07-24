Bingöl'de fotoğraf çekerken göle düşen genç kayboldu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde baraj gölünde fotoğraf çekmek isteyen genç sandalda dengesini kaybetmesi sonucu suya düştü. Bulunması için çalışma başlatılan gençten haber alınamadı.

Solhan ilçesine bağlı Asmakaya köyündeki Yukarı Kalehan Barajı’nda meydana gelen olayda, İzmit’ten ailesi ile birlikte köye gelen Harun Kurt (16), arkadaşıyla birlikte baraj gölüne gitti.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTERKEN DÜŞTÜ

Barajda sandala binen iki arkadaş fotoğraf çekmek istedi. Fotoğraf çektiği sırada dengesini kaybeden Kurt suya düştü. Arkadaşının çığlıkları üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, tüm çabalarına rağmen genci bulamayınca güvenlik güçlerine haber verdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerine Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saattir süren aramalara rağmen bulunamayan genci arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Ajanslar