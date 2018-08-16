Bingöl'de 5 terörist öldürüldü

Bingöl Adaklı kırsalında üs bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bingöl’de üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl/Adaklı kırsalında 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

TSK'NIN AÇIKLAMASI

Kaynak: Ajanslar