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16 Ağustos 2018 09:50 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2018 10:25

Bingöl'de 5 terörist öldürüldü

Bingöl Adaklı kırsalında üs bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl'de 5 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bingöl’de üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl/Adaklı kırsalında 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

TSK'NIN AÇIKLAMASI


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Bingöl


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