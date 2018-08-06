Bingöl'de 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Bingöl'de Sancak Beldesi Sudüğünü köyünde meydana gelen olayda, bir güvenlik korucusu terör örgütü PKK'lı teröristlerce silahla vurularak şehit edildi.

Sancak Beldesi Sudüğünü köyünde meydana gelen olayda, güvenlik korucusu 48 yaşındaki 4 çocuk babası Ahmet Nebi, arılarına bakmak için mezraya gitti. Ailesi, Nebi'den haber alamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine arı kovanlarının olduğu bölgeye giden güvenlik güçleri, Nebi'yi silahla vurularak öldürülmüş olarak buldu.

OTOPSİ YAPILACAK



Yapılan araştırmada Nebi'nin PKK'lı teröristlerce katledildiği belirlendi. Nebi'nin cansız bedeni otopsi için Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Ajanslar