Bingöl AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018

24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu. Bingöl AK Parti aday adayları tam liste...

24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.

İşte AK Parti Bingöl aday adayları listesi...

MUHİTTİN AĞIRBAŞ

MİHRİCAN AHIPAŞAOĞLU

ABDULLAH ALİMOĞLU

ABDURRAHMAN ANIK

ALİ AYRANCI

ORHAN BARAKAZİ

ALİ BAZENCİR

FEYZİ BERDİBEK

ŞAHİN BİNGÖL

ALİ RIZA BOZKURT

ORHAN BUĞRAHAN

ALİ BUKAN

SUPHİ BURAKGAZİ

EMRULLAH BUYANKARA

İBRAHİM CANSIZOĞLU

ZEKİ ÇAĞLIYAN

NİYAZİ ÇAVUŞOĞLU

AHMET ÇİNİGÖZ

GANİ DALAN

HİKMET DENGEŞİK

M.SAİT DENİZ

VEDAT DOĞAN

SEZAİ DOĞDOĞRU

YASİN DURSUN

CEMAL EĞİN

YILMAZ EKİNCİ

YUSUF ERDOĞMUŞ

ENVER FEHMİOĞLU

MAHFUZ GÜLER

SERDAL İLBAŞ

YUNUS KOCAKELÇİ

RESUL KORKMAZ

ZEKİ KORKUTATA

FARUK KÖSE

MUZAFFER KÖSE

MARUF OKUYAN

AYDIN POLAT

MAHMUT SAİTOĞLU

HEYBET SEMUR

YILMAZ SEVEN

MAHMUT SÖNMEZ

ZİYA SÖZEN

YAKUP SÜNGÜ

KEMAL TARTAR

EŞREF TAŞ

FİLİZ AYHAN TEKİN

RAMAZAN TOKUŞ

GÜLAY ÜNLÜSOY

EMİN VARAN

NAİM YAYAN

CEVDET YILMAZ

YAHYA YİĞİT

Kaynak: AjansHaber