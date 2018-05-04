Bingöl AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018
24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu. Bingöl AK Parti aday adayları tam liste...
24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.
İşte AK Parti Bingöl aday adayları listesi...
MUHİTTİN AĞIRBAŞ
MİHRİCAN AHIPAŞAOĞLU
ABDULLAH ALİMOĞLU
ABDURRAHMAN ANIK
ALİ AYRANCI
ORHAN BARAKAZİ
ALİ BAZENCİR
FEYZİ BERDİBEK
ŞAHİN BİNGÖL
ALİ RIZA BOZKURT
ORHAN BUĞRAHAN
ALİ BUKAN
SUPHİ BURAKGAZİ
EMRULLAH BUYANKARA
İBRAHİM CANSIZOĞLU
ZEKİ ÇAĞLIYAN
NİYAZİ ÇAVUŞOĞLU
AHMET ÇİNİGÖZ
GANİ DALAN
HİKMET DENGEŞİK
M.SAİT DENİZ
VEDAT DOĞAN
SEZAİ DOĞDOĞRU
YASİN DURSUN
CEMAL EĞİN
YILMAZ EKİNCİ
YUSUF ERDOĞMUŞ
ENVER FEHMİOĞLU
MAHFUZ GÜLER
SERDAL İLBAŞ
YUNUS KOCAKELÇİ
RESUL KORKMAZ
ZEKİ KORKUTATA
FARUK KÖSE
MUZAFFER KÖSE
MARUF OKUYAN
AYDIN POLAT
MAHMUT SAİTOĞLU
HEYBET SEMUR
YILMAZ SEVEN
MAHMUT SÖNMEZ
ZİYA SÖZEN
YAKUP SÜNGÜ
KEMAL TARTAR
EŞREF TAŞ
FİLİZ AYHAN TEKİN
RAMAZAN TOKUŞ
GÜLAY ÜNLÜSOY
EMİN VARAN
NAİM YAYAN
CEVDET YILMAZ
YAHYA YİĞİT
Kaynak: AjansHaber