Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi acı haber geldi

Çankırı’da, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ziyareti öncesi yolda güvenlik önlemi alan polislere hafif ticari araç çarptı. Kazada bir polis şehit oldu, bir polis ağır yaralandı.

Çankırı’da, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ziyareti öncesi yolda güvenlik önlemi alan polislere hafif ticari araç çarptı. Kazada bir polis şehit oldu, bir polis ağır yaralandı.

BİR POLİS ŞEHİT OLDU, BİR POLİS YARALANDI

Çankırı’da, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ziyareti öncesi üzücü bir kaza yaşandı. Kastamonu-Çankırı yolu Kenbağ mevkisinde güvenlik önlemi alan polislere 18 KZ 841 plakalı hafif ticari araç çarptı. Olayda Harun Şahin isimli bir polis şehit oldu, ismi öğrenilemeyen bir polis ise ağır yaralandı. Şehit olan polisin Kırıkkale kadrosundan olduğu öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar