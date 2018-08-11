Binali Yıldırım'dan ABD'ye sert tepki

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD'nin ekonomik yaptırım kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "İran, Rusya ve şimdi de Türkiye’yi hedef alan bu hasmane tutum işe yaramayacaktır" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Yıldırım, ABD'nin ekonomik yaptırım kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım Twitter hesabından yaptığı paylaşımda;

''TEK MÜTTEFİKİ DOLAR OLAN ABD''

‘ABD yönetiminin başlattığı birtakım ekonomik yaptırım kararlarının şimdilerde küresel bir ekonomik savaşa dönüşmekte olduğunu görüyoruz.

Her gün gelişen ve umut vaat eden Avrasya coğrafyasında İran, Rusya ve şimdi de Türkiye’yi hedef alan bu hasmane tutum ülkelerimizin yakın işbirliği ve dayanışması karşısında işe yaramayacaktır.

Tek müttefiki Dolar olan ABD yönetimine duyurulur.'

Kaynak: Ajanslar