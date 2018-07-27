Binali Yıldırım'dan ABD'ye sert tepki: Bu dil bize sökmez

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ve tehditlerine tepki göstererek, "ABD tehdit dilinden vazgeçmeli, bu dil bize sökmez" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD Başkanı Trump'ın Rahip Brunson hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Yıldırım, "ABD tehdit dilinden vazgeçmeli, bu dil bize sökmez. Bizim tavsiyemiz bu ucuz tehdit lisanını ABD'nin bırakması. Türkiye'nin güvenini 15 Temmuz'dan sonra nasıl kazanacak bunun yollarına bakması gerekir" dedi.

''ABD'NİN UCUZ TEHDİT LİSANINI BIRAKMASI LAZIM''

"Bize tehdit sökmez, bu millete tehdit sökmez. Dolayısıyla ABD Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede geliştirmek istiyorsa bu tehdit dilinden vazgeçmesi lazım. Türkiye'yi tehdit etmeden önce Türkiye'de bir 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu girişimin faali olan, başı olan FETÖ'nün ABD'de elini kolunu sallayarak hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmadan muhafaza edildiğini unutmamalıdır. ABD hukuk devletiyse Türkiye de hukuk devletidir. Dolayısıyla hukuk kararına saygı göstermek durumundadır. Bizim tavsiyemiz ABD'nin bu ucuz tehdit lisanını bırakması ve Türk halkının güvenini nasıl kazanacak bunun yollarına bakması lazım.''

Kaynak: Ajanslar