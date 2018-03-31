Binali Yıldırım: "Amacımız Türkiye'yi dünyanın 10. ülkesi yapmak"

Başbakan Binali Yıldırım, "Dünyada altyapı yol ağı gelişmişlik sıralamasında 9. sıraya geldik. Amacımız Türkiye'yi dünyanın 10. ülkesi yapmak, ulaşımda altyapıda zaten olmuşuz, hazırız, diğer alanlara bakmamız lazım." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin ulaşım ve altyapı bakımından 15 senede 20 kademe atladığını belirterek, "Dünyada altyapı yol ağı gelişmişlik sıralamasında 9. sıraya geldik. Amacımız Türkiye'yi dünyanın 10. ülkesi yapmak, ulaşımda altyapıda zaten olmuşuz, hazırız, diğer alanlara bakmamız lazım." dedi.

Yıldırım, İzmir'deki bir otelde düzenlenen Nefes Kredisi İmza ve Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İzmir'in büyümesi, hak ettiği yeri alması, marka şehir olması, küresel bir markaya dönüşmesi için 15 yıldır hükümet olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

İzmir'de 2006'da bir yılda yapılan kamu yatırımı miktarının 480 milyon lira olduğunu aktaran Yıldırım, 2017'de gerçekleşen rakamının altı kat artışla 2 milyar 700 milyon liraya çıktığını kaydetti. Ulaşımda 16 yılda toplam yatırım miktarının 45 milyar liranın üzerine çıktığını ifade eden Yıldırım, "Bu sadece kamu. Toplam yatırımı görmek istiyorsak bunu sekizle çarpmamız lazım. Sekiz kat da özel sektörün yatırımı var. Demek ki 350 milyar lira civarında İzmir'e son 10-15 yıl içerisinde yatırım gerçekleşmiş." diye konuştu.

İzmir yatırımları

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir gibi dünya şehrinde özellikle hava ulaşımında geçmişle kıyaslanmayacak derecede önemli bir gelişme sağlandığını, Türkiye'nin en modern terminallerinden biri olan iç hat terminalini 18 ayda yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yapamazsınız, edemezsiniz, diyorlardı. Toplam yolcu kapasitesi 25 milyona ulaştı. Dış hatlarda artış var, daha da artacak. Dış hatları yeterli bulmuyoruz. Ama 2000 yılına göre yüzde 400 artış sağlandı, sadece geçen yıl 11 milyon dış hatlarda yolcu trafiği oldu. Adnan Menderes Havaalanı'ndan 3 kıtada toplam 28 ülkede 70 noktaya uçuş var.

16 senede İzmir'e 410 kilometre bölünmüş yol yaptık, hizmete aldık. Böylece İzmir'in bölünmüş yol uzunluğu iki katının üzerine çıktı, 810 kilometreye çıktı. İzmir'in bütün illere bölünmüş yol bağlantısı var. Artı İzmir'den İstanbul'a otoyol yapıyoruz. Sene sonunda inşallah bitirmiş olacağız, 'gelecek sene sonuna da kalmayacak' diyor Ulaştırma Bakanımız. Böylece İzmir - İstanbul arası 2 saat 50 dakika. Hayal değil. Bursa'ya kadar olan kısmı bitti zaten. İstanbul'dan çıkıyor İstanbullular, iskender için 45 dakika Bursa'nın göbeğindeler. Nereden Anadolu yakasından. Anadolu yakasından Atatürk Havalimanı'na bile o kadar sürede gidemezsiniz. Ulaşımın ne hale geldiğini görün. Ulaşım ve altyapı bakımından Türkiye 15 senede tam 20 kademe atladı. 30. sıradan 9. sıraya geldi. Dünyada altyapı yol ağı gelişmişlik sıralamasında 9. sıraya geldi. Amacımız Türkiye'yi dünyanın 10. ülkesi yapmak, ulaşımda altyapıda zaten olmuşuz, hazırız, diğer alanlara bakmamız lazım."

"Dünyanın en uzun köprüsünü yapıyoruz "

İzmir çevre yolunun bittiğini, Çiğli'den Çandarlı'ya kadar otoyol yapımının sürdüğünü kaydeden Başbakan Yıldırım, 20 kilometreyi yaptıklarını, kalan 76 kilometrenin de yapımının devama ettiğini söyledi.

Yıldırım, bunu da yap işlet devret modeliyle yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yol neden çok önemli, çünkü dünyanın en uzun köprüsünü yapıyoruz Çanakkale'ye. 2023'e yetişecek olan köprü. Kuleler arası uzunluk 2023 metre. Niye 2023 metre. Varsın en büyüğü olsun dedik, dünyada bir ilk. 2023 de anlamlı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü. 100. yıla armağan olsun dedik. O köprü de yapılınca Ege'ye olan trafik artacak. O trafiğin yükünü işte bu Çandarlı otoyoluyla alacağız. Bu da 2 yıl içinde bitmiş olacak. İstanbul otoyolu, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir.. Bir kısmını yaptık. O zaman dediler ki 'biz İstanbul'dan yapalım, İzmir'e doğru gelsin'. Yok dedik, yağma yok. Hem İzmir'den hem İstanbul'dan başlayacaksınız. O Kemalpaşa bağlantısını Belkahve'ye doğru Türkiye'nin en uzun viyadüğünü herhalde İzmirliler görüyordur. Bornova'dan başlayıp ta Kemalpaşa'ya, Belkahve'ye kadar devam eden o viyadükler son 1-2 sene içinde yapıldı. Şimdi Belkahve tünelleri de bitti. Yol süratle Manisa, Balıkesir istikametinde devam ediyor. Bu proje Türkiye'de değil dünyada büyük bir proje. Osmangazi Köprüsü ile bu projenin toplam bedeli 10 milyar dolar. Yaklaşık olarak 40 milyar liraya yakın bir projeden bahsediyoruz. Aynı şekilde Çanakkale Köprüsü, otoyolu. Daha ötesi ne var, bir yandan da Ankara - Afyon - Uşak - Manisa - İzmir hızlı tren projesi devam ediyor. Uşak'a kadar geldik. Eşme - Afyon arası altyapı yapılıyor, diğer kısımların hepsinde altyapı başlamış. Tabii ben artık Ulaştırma Bakanı değilim takip edemiyorum. Ulaştırma Bakanımız Ahmet Bey takip ediyor, bütün hatlarda çalışma başlamış. Bu ne demektir İzmir hem başkente, hem dünyanın ticaret ve kültür başkenti İstanbul'a komşu kapısı oluyor. Aynı gün çıkacaksınız buradan mesela hızlı trenle Ankara'ya gideceksiniz, oradan İstanbul'a geçeceksiniz, oradan İzmir'e döneceksiniz. Bir günde Türkiye'nin 3 büyük şehrini ziyaret edeceksiniz, hem işinizi hem seyahatinizi yapacaksınız."

Türkiye'de bir ilk Ödemiş'te

Yapılanlarla yetinmediklerini bugün Ödemiş'te çok güzel bir hastane açılışı yapacaklarını dile getiren Yıldırım, doğum merkezinin Türkiye'de bir ilk olacağını belirtti. Yıldırım hastanenin özelliğinin suda doğum olduğunu vurgulayarak, "İlk defa Ödemiş'te bunu hayata geçiriyoruz. 300 yataklı, çoğu tek yataklı, güzel, modern bir hastaneyi Ödemiş'e kazandırıyoruz." dedi.

İzmir'e söz verdikleri gibi Alaçatı havaalanının ihalesini 20 Nisan'da yapacaklarını aktaran Yıldırım, "Şu anda İzmir'de 9'u aktif 4'ü yapım aşamasında 13 organize sanayimiz var. 2 serbest bölgemiz var, 4 teknoloji geliştirme bölgemiz var, 4 ana limanımız var. İzmir bütün gücüyle 2023'e, cumhuriyetin 100. yılına emin adımlarla ilerliyor. Tarımdan sanayiye, turizme kadar İzmir'in üretiminin, hizmetinin her alanda hızla büyüdüğünü, geliştiğini görüyoruz. Ama bugünlere gelmek, geçmiş yılların ihmalini ortadan kaldırmak çok kolay olmadı. Türkiye için çok çalıştık. İzmir için de çok çalıştık. Daha fazlasını yapmak için azmimiz, kararlığımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım Türkiye'deki sanayi üretiminin tek başına yüzde 9,3'ünü İzmir'in karşıladığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ocak - şubatta bu yılın, bir önceki yıla göre İzmir'de açılan şirket sayısı yüzde 21 arttı. 'Ekonomi iyiye gitmiyor' diyenlere selam olsun. Herhalde bu adamlar akılsız değil, şirket, dükkan açıyor, geleceği okuyor. Ona göre karar veriyor. Geçtiğimiz yılların ocak ayına göre İzmir çıkışlı ihracat yüzde 22 artmış. Türkiye ortalamasının neredeyse iki katı. Türkiye ortalaması 11. Yine Ocak 2017 ile Kasım 2017 arasında İzmir tek başına 68 bin 291 hemşehrimize iş sağladı. İstihdamda da büyük bir başarı var. İstanbul, Ankara ve Antalya'dan sonra en fazla iş alanı açan, istihdam sağlayan il, dördüncü ilimiz İzmir'dir. İzmir üretiyor, istihdam oluşturuyor. Kadın istihdamında da Türkiye'de bir numara, İzmir'e de bu yakışır. Hedefimiz bu oranları daha da yukarı taşımak.

İzmir çıtayı daha yukarılara çıkaracak kapasiteye sahip bir şehrimiz. Dünyada en hızlı büyüyen ikinci metropol şehir İzmir. Engeller ortadan kalktı, ağırlıklar atıldı, artık İzmir çalışıyor, üretiyor, istihdam sağlıyor.

İzmir'de Nefes kredisi ve KGF kredilerinden, yani geçen sene verdiğimiz bu desteklerden 29 bin işletmemiz yararlandı. Bu da ne anlama geliyor, yaklaşık 18 milyarlık KGF ve nefes kredisinin miktarının bu kadarı İzmir'de kullanıldı. İzmir'deki 12 oda ve borsa üyeleri de nefes kredisinden 215 milyon lira kullandı. Yeter mi elbette yetmez. İzmir'imizi, Türkiye'mizi büyütmeye, zenginleştirme devam edeceğiz."

"Alsancak, Göztepe stadı yapılıyor Karşıyaka da yapılacak"

İzmir'de Halkapınar - Otogar metrosuna da bu sene başlayacaklarını kaydeden Yıldırım, Bakanlar Kurulu kararının yayınlandığını, Halkapınar'dan otogara kadar metronun yapılacağını ifade etti.

Yıldırım İzmir'in 'çılgın projesi' Körfez Geçiş Projesine değinerek, "Her türlü hazırlığımızı yaptık, proje hazır, talipleri de hazır. İzmir'in hazır olmasını bekliyoruz. İzmir ne zaman 'buyurun projeyi yapın' derse projeye başlayacağız. Çünkü bizim statlardan ağzımız yandı. İzmir'e stat yapmak için adeta ot yoldurdular. Maalesef çeşitli engellemeler bugün de devam ediyor. Ama inatla işin arkasındayız. Alsancak, Göztepe yapılıyor. Karşıyaka da yapılacak. Hiç merak etmesin Karşıyakalılar." diye konuştu.

Yıldırım konuşmasının sonunda yerli otomobilde, istihdam seferberliğinde olduğu gibi Nefes Kredisinde de Türk üreticisine destek veren TOBB Başkanı'na ve bütün oda borsa başkanlarına, TOBB camiasına teşekkür etti. Ayrıca memleket için bu hayırlı işte elini taşın altına koyan, "biz de varız" diyen kamu bankaları, katılım bankaları ve özel sektörün "cesur, genç bankası" DenizBank'ı da tebrik eden Yıldırım "Gönlümüz isterdi ki daha çok özel banka bu kervana katılsın. Ama onlar pişman olacaklar. Fırsatı kaçırdık diye bir dahaki fırsatın gelmesini bekleyecekler." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA