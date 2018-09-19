Bin 296 üründe haksız fiyat artışı tespit edildi!

Döviz kurlarındaki artışı fırsata çevirmek isteyenlerin ürünlerin fiyatlarında yaptıkları artışları tespit etmek için harekete geçen Ticaret Bakanlığı ilk denetimlerin sonucunu açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 18 Eylül Salı gününe kadar 2 bin 599 firmada 41 bin 821 ürünün denetlendiğini belirtti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

131 firmada bin 296 ürün için haksız fiyat artışı tespit edildiğini söyleyen Pekcan, "680 ürünün de fiyat etiketinde mevzuata ayrılık bulundu. Gramajda aykırılık vs. Bunlarla ilgili de her türlü tedbiri almaya yetkilerimiz ölçüsünde devam ediyoruz. Bunun dışında ayrıca stokçularla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber stok kontrolü üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. Onlara da anında cezaları kesiyoruz" dedi.

Kaynak: Ajanslar