Bin 236 hakim ve cumhuriyet savcısı ataması yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle toplamda bin 236 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının ataması gerçekleştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na ilişkin atama kararnamesi ve Ekvator Ginesi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ataması Resmi Gazete'de yayımlandı.

TOPLAM BİN 236 ADAY ATANDI

HSK Kanununun 13. maddesi gereğince ad çekme usulüyle gerçekleştirilen kararname ile adli yargıda bin 178 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının, idari yargıda ise 58 hakim adayının ataması gerçekleştirildi.

BÜYÜKELÇİ ATAMASI DA YAPILDI

Bugünkü sayıda yayımlanan kararda, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Elçi Şebnem Cenk’in, Ekvator Ginesi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandığı bildirildi

Söz konusu atamanın Dışişleri Bakanlığının 16 Şubat 2018 tarihli ve 119 sayılı yazısı üzerine, 23 Nisan 1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 19 Şubat 2018 tarihinde kararlaştırıldığı kararda yer aldı.

Kaynak: Ajanslar