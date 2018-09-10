BİM'den 'ceza' iddialarına yanıt geldi

Ticaret Bakanlığı, son dönemde ürün fiyatlarındaki zamlara karşı denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde gerekçesiz zam yapması sebebiyle ceza kesildiği haberlerine ilişkin BİM'den açıklama yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, son dönemde piyasadaki haksız ürün fiyatı artışlarına karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Bakanlığın gerekçesiz zam yapması sebebiyle BİM’e ceza kesildiği yönünde iddialar ortaya atılması üzerine BİM'den açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili BİM tarafından yapılan basın açıklaması şu şekilde:



''HERHANGİ BİR CEZA KESİLMEDİ''



"Son dönemde Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından piyasalarda muhtelif denetimler yapılmaktadır.

Bütün alım ve satım faaliyetlerini şeffaf bir şekilde yürüten, her zaman tüketiciye en iyi hizmeti sunmak için çalışan şirketimiz bu kapsamda her türlü denetime açıktır. Bu süreçte şirketimize herhangi bir ceza kesilmemiştir. Bu yöndeki haberler tamamen gerçek dışıdır"

Kaynak: Ajanslar