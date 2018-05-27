BİM uygun fiyata LG K10 satışı yapmaya başlıyor

Uygun fiyatlarıyla Türkiye'nin en büyük alışveriş zinciri olmayı başaran BİM sattığı teknolojik ürünler ile dikkat çekiyordu. Bu sefer de LG K10 cihazını satmaya hazırlanan BİM 1 Haziran'da müşterilerine cihazı sunacak.

Bim LG K10 satmaya hazırlanıyor. Uygun fiyata BİM’de satılacak olan LG K10, giriş seviyesi Android telefon almayı düşünenlerin mutlaka değerlendirmesi gereken bir cihaz. İşte BİM LG K10 cihazı ile ilgili merak edilen teknik özellikler ve fiyatı.

LG K10 BİM'DE SATIŞA SUNULUYOR!

LG’nin alt seviye telefonlarından kabul edilen LG K10, 5.3 inç 720x1280 piksel HD ekranı ile alıcılarının karşısında boy gösteriyor. 13 MP arka ve 5 MP ön kamerasıyla fotoğraf çekmeyi sevenleri pek de memnun edemeyecek olan cihaz, 8 çekirdek ve 1.3 GHz işlemciye sahip. Ancak 2 GB RAM’i ve 16 GB genişletilebilir dâhili depolama alanı bulunan LG K10, şu an için acil telefon ihtiyacı durumundaysanız işinizi görebilir. Son olarak 2300 mAh bataryası bulunan cihaza, 699 TL karşılığında sahip olabileceğinizi de söylemekte yarar var.

K10, BİM mağazalarında 1 Haziran tarihi itibariyle satışa çıkacak. Ürünün fiyatı ise 699 TL olarak belirlenmiş durumda.

Normalde siyah, altın ve titan renk seçenekleri bulunan ürünün, mağazalarda sadece siyah renk seçeneği ile bulunacağı öne sürülen fikirler arasında. Bu ürünü almak isteyenlerin 1 Haziran Cuma günü mağazaları erken saatlerde ziyaret etmesi gerekiyor.