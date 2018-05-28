BİM LG K10 uygun bir fiyata satışa sunuyor! Peki ne zaman satılacak?

BİM LG K10 uygun bir fiyata satışa sunuyor. BİM'in bu haftaki elektronik cihaz sürprizleri arasında LG K10 yer alıyor. LG K10 ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Her hafta aktüel broşüründe farklı elektronik cihazı müşterilerine sunan BİM Marketler Zinciri bu hafta da sürpriz bir teknolojik ürünle karşımıza çıktı. Bim bu hafta uygun bir fiyatla LG K10'u satışa sunacak.BİM geçtiğimiz aktüel broşürlerinde ve marketlerinde satış noktalarında iPhone X, Galaxy Note 8 ve Playstation 4 gibi ürünlere de sık sık yer vermişti. Şimdi insanlar BİM'de LG K10 ne zaman satışa çıkacak sorusuna yanıt bekliyor. Bizlerde bu haberimizde sizlere BİM'de satışa çıkacak olan LG K10 ile ilgili bilgiler vereceğiz. Peki BİM'de LG K10 ne zaman satılacak? İşte cevabı...

BİM LG K10 UYGUN FİYATLA SATIŞA SUNUYOR

BİM yine bir sürpriz teknolojik ürünü müşterileri için satışa sunuyor. Ürünlerin sınırlı sayıda olacağının belirtildiği bröşürde BİM uygun fiyata LG K10 satacak. Peki LG K10'da BİM ne zaman satışacak çıkacak. LG K10, BİM mağazalarında 1 Haziran tarihi itibariyle satışa çıkacak. 1 Haziran'da satışa çıkacak ve stoklarla sınırlı olacak LG K10'un mağazalarda sadece siyah rengi bulunacak. Ürünün fiyatı ise 699 TL olacak.

LG K10 ÖZELLİKLERİ

LG K10'un teknik özellikleri arasında 720 x 1280 piksel çözünürlükte 5.3 inç IPS LCD ekran, MediaTek MT6750 işlemci, 2 GB RAM, genişletilebilir 16 GB dahili depolama alanı, 13MP arka ve 5MP ön kamera, 2800 mAh batarya ve Android 7.0 yer alıyor.

LG’nin telefonu olan LG K10; 5.3 inç 720 x 1280 piksel (HD) ekranı, 13 Megapiksel arka 5 MP ön kamerası, 8-çekirdekli 1.3 GHz işlemcisi, 2 GB RAM’i, 16 GB genişletilebilir (microSD 32 GB) dahili depolama alanı ve 2300 mAh bataryası ile ön plana çıkıyor.

5.3-inç 720 x 1280 piksel (HD) çözünürlüğünde ekran ile gelen LG K10, 277 (ppi) piksel yoğunluğuna ve 70.9% Ekran/Kasa oranına sahip. IPS LCD panel kullanılan telefonda ayrıca 2.5D Ekran (oval ekran) bulunuyor.

13 Megapiksel arka kamera ile gelen LG K10, 5 Megapiksel ön kameraya ve LED flaşa sahip. Coğrafi etiketleme, Yüz algılama, HDR, panorama gibi standart özelliklere sahip olan arka kamera 1080p@30fps, 720p@30fps video kaydı yapabiliyor.

LG K10, 8-çekirdekli 1.3 GHz hızında çalışan Mediatek MT6753 chipseti ve Mali-T720MP3 GPU‘su bulunuyor. 2 GB RAM seçeneğine ve 16 GB dahili depolama seçeneği ile gelen LG K10, microSD kart ile (32 GB kadar) hafızası arttırılabiliyor.

2300 mAh kapasiteli değiştirilebilir batarya ile gelen LG K10, nano-SIM girişine ve 4G desteğine de (Cat4 150/50 Mbps) sahip.

Kaynak: AjansHaber