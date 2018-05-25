BİM Aktüel 25 Mayıs 2018 kataloğu indirimleri

BİM Aktüel 25 Mayıs 2018 kataloğu indirimleri vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. BİM aktüel hangi ürünler indirime girecek sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

BİM 25 Mayıs kataloğu vatandaşlar tarafından şimdiden sıkça araştırılmaya başladı. BİM Marketler Zinciri her hafta olduğu gibi bu haftada insanların beğenisine onlarca ürün sundu. Ramazan ayına özel ürünlerle BİM vatandaşların ilgisini çekmeyi başarıyor. BİM indirimli ürünler kataloğundaki ürünler stoklarda sınırlı bir şekilde satışa sunulmaktadır. Bu sebeple vatandaşlar ürünlerden önceden haber alıp edinmeye çalışmaktadır. Ürünlerin en dikkat çeken özelliği BİM Marketler Zincirinin kaliteyi ucuza sunmasıdır. BİM Aktüel 25 Mayıs 2018 ürünler kataloğundaki tüm detaylar Ajans Haber ekibi olarak sizler için derledik. Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

BİM AKTÜEL 25 MAYIS 2018 KATALOĞU İNDİRİMLERİ

BİM Aktüel ürünleri bu hafta da vatandaşların ilgisini çekiyor. BİM Aktüel ürünler kataloğundaki ürünlerin ürünler içerisinde her kategoride ürün bulunmaktadır. Katoloğun dikkat çeken özelliği de kaliteyi ucuza sunmasıdır. Bu sebeple BİM Aktüel katoloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

25 Mayıs Cuma günü BİM marketlerde indirim yağmuru var. Her hafta farklı ürünleri fırsat reyonlarına taşıyan BİM bu haftada birbirinden farklı ürünleri müşterilerinin beğenisine sundu.

BİM 25 mayıs aktüel kataloğunda bu hafta, LG SK1 Sound Bar 349,00 TL, Trend Erkek Ayakkabı 24,90 TL, Karcher Basınçlı Yıkama Makinesi 229,00 TL, Trend Kadın Ayakkabı 24,90 TL, Samsung TA2O Hızlı Şarj Aleti 49,90 TL, Berbie Bebek 16,50 TL, Xiaomi Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 MAH 59,90 TL, Polo Erkek Tişört 24,90 TL, Elektrik Süpürgesi 229,00 TL, Çift Kişilik Nevresim Takımı 59,90 TL, Fakir Blender Seti 99,90 TL, Termos 25 Litre 49,90 TL, Cam Sosluk 14,50 TL olacak. BİM 25 mayıs aktüel kataloğunda dikkat çeken ürün JVC 50″ UHD Uydu Alıcılı Smart Led Tv oldu fiyatı ise 1.999 TL oluyor.

Kaynak: AjansHaber