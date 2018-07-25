BİM 31 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Türkiye'deki birçok insanın ilgilendiği BİM 31 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. BİM 31 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

BİM Market yine birbirinden zengin ürün çeşitliliğine sahip bir kataloğu müşterilerine sunacak. BİM'de yer alacak ürünlerden şimdiden birçok vatandaş haberdar olmak istiyor. Türkiye'de binlerce insanın merakla araştırdığı BİM 31 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Ürün çeşitliliğine sahip bu kataloğda 7'den 70'e birçok insan aradığı her ürünü bulacağa benziyor. Ajans Haber ekibi olarak merak ettiğiniz 31 Temmuz BİM Aktüel ile ilgili detayları sizler için araştırdık. İşte kataloğda yer alan ürünler...

BİM 31 TEMMUZ 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM Market yine yeni kataloğuyla memnuniyet sağlayacak. Aktüel ürünleriyle her hafta müşterilerinin dikkatini çeken firmanın ürünleriyle ilgili vatandaşlar internette araştırma yapıyor. BİM 31 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu ile satışa çıkan ürünleri haberimizin devamında bulabilirsiniz. Dolu dolu ürün listesinde giyimden teknolojiye, yiyecekten temizlik malzemesine dair birçok indirimli ürün bulunuyor.

BİM AKTÜEL 31 TEMMUZ İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

BİM Marketler Zinciri yayınladığı aktüellerle ve fırsatlı ürünleriyle birçok insanın ilgisini çekiyor. BİM firmasının yayınladığı kataloğu Türkiye'deki tüm şubelerine stoklu sayıda dağıtılacak. Aradığınız tüm fırsatlı ürünleri fiyat listesiyle haberimizin devamında inceleyebilirsiniz.

Chef's marka ve kalitesi ile 3'lü sahan seti ürünü, Chef's Krep tavası ürünü satışa sunulacak. Tek kişilik sıvı geçirmez alez, çift taraflı tek kişilik nevresim takımı %100 pamuk özelliği ile, S-M-L ve XL bedenlerine sahip bayan atlet şort pijama takımı, S-M-L ve XL bedenlerinde lisanslı erkek T-Shirt ürünleri de dikkat çekiyor.

Ayrıca Paşabahçe 6 adet çay bardağı ve 6 adet çay tabağı içeren çay seti de sizlerle. Paşabahçe 6'lı pasta tabağı da burada ve farklı desenlere sahip porselen kahve takımı da sizlerle. Son olarak bu sayfada Flash and Dash araba oyuncak ürünü uzaktan kumandalı ve +3 yaşa uygun olarak sizlerle buluşuyor.



BİM HAKKINDA



Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaca BİM, Türkiye'de indirim mağazacılığı yapan bir market zinciridir. Mağaza sayısı ve yıllık ciro bakımından Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşudur. BİM firmasının net kâr marjı yıllara göre; 2013 yılı %3,5, 2014 yılı %2,7, 2015 yılı %3,3 olarak gerçekleşmiştir. 2013 413 milyon, 2014 395,3 milyon, 2015 583,1 milyon Türk lirası olarak gerçekleşmiştir.



Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü az sayıda ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

Kaynak: AjansHaber