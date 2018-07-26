BİM 3 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

İçinde birbirinden farklı birçok ürünün yer aldığı BİM 3 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili merak edilen Ajanshaber.com'da.

Şimdilerde birçok insan bu hafta BİM aktüel ürün kataloğunda neler yer alıyor sorusuna yanıt arıyor. Bim Marketler Zinciri'nin fırsatlarından yararlanmak isteyen binlerce kişi internette konuyla ilgili araştırma yapıyor. Türkiye'de binlerce şubeye stoklu olarak dağıtılacak BİM 3 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Ajans Haber ekibi olarak birbirinden uygun ve kaliteli ürünleri araştırıp derledik. 3 Ağustos BİM Aktüel ile ilgili detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

BİM 3 AĞUSTOS 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM Market yine birbirinden zengin ürün çeşitliliğine sahip bir kataloğu müşterilerine sunacak. BİM'de yer alacak ürünlerden şimdiden birçok vatandaş haberdar olmak istiyor. Türkiye'de binlerce insanın merakla araştırdığı BİM 3 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

BİM AKTÜEL 3 AĞUSTOS İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

BİM Marketler Zinciri yayınladığı aktüellerle ve fırsatlı ürünleriyle birçok insanın ilgisini çekiyor. BİM firmasının yayınladığı kataloğu Türkiye'deki tüm şubelerine stoklu sayıda dağıtılacak. Aradığınız tüm fırsatlı ürünleri fiyat listesiyle haberimizin devamında inceleyebilirsiniz.

Çıkarılabilir su hazneli, ütüleme sırasında su dolumu yapılabilen, seramik tabanlı, 2 dakika gibi kısa bir sürede ısınabilen, 2 yıl garantili Philips Buhar Kazanlı Ütü 399 TL. Yıkanabilir AFS filtreli, 2,5 litre toz hazneli, A sınıfı enerji tüketim değerine sahip, 2 yıl garantili Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 299 TL. Kumtel beyaz renk çizilmez emaye gövdeye sahip, otomatik çakmağı bulunan, gaz kesme emniyetli Kumtel Set Üstü Ocak 219 TL.

Melamin Kek Fanusu ve Spatula 19,90 TL. Hızlı ve kolay doğrama sağlayan özel kesici aparat ve kullanım kolaylığı sunan, çek bırak mekanizmalı Pratik İpli Doğrayıcı 17,90 TL. Çizilme aşınmaya karşı direnci arttırılmış yanmaz yapışmaz iç kaplamaya sahip chef’s Mini Tava ve Sosluk çeşitleri 8,95 TL.

Diş Fırçası Saklama Kabı 1,50 TL. Farklı renklerde Yuvarlak Sığ Kase 3,50 TL. Bölmeli Düzenleyici Sepet 5,95 TL. Bim 10 Ağustos kataloğunda yer alan dikkat çekici ürünlerden birisi de Lav’dan. 12 parçadan oluşan Lav Esta Çay Seti 17,90 TL. Paşabahçe 2’li Invitation Oval Tabak 8,95 TL. Paslanmaz Fırın Tepsisi 9,95 TL. 3’lü Erzak Kabı Seti 12,50 TL. Mutfak Servis Seti 8,95 TL.



BİM HAKKINDA



Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaca BİM, Türkiye'de indirim mağazacılığı yapan bir market zinciridir. Mağaza sayısı ve yıllık ciro bakımından Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşudur. BİM firmasının net kâr marjı yıllara göre; 2013 yılı %3,5, 2014 yılı %2,7, 2015 yılı %3,3 olarak gerçekleşmiştir. 2013 413 milyon, 2014 395,3 milyon, 2015 583,1 milyon Türk lirası olarak gerçekleşmiştir.



Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü az sayıda ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

Kaynak: AjansHaber