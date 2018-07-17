BİM 27 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Şimdi binlerce insan BİM 27 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. BİM 27 Temmuz 2018 aktüel kataloğu ile detaylar Ajanshaber.com'da.

Yeni kataloğuyla BİM Market yine insanları memnun edeceğe benziyor. Aktüel ürünleriyle her hafta müşterilerinin dikkatini çeken firmanın ürünleriyle ilgili vatandaşlar bilgi edinmek istiyor. İnternette BİM 27 Temmuz 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Dolu dolu ürün listesinde giyimden teknolojiye, yiyecekten temizlik malzemesine dair birçok indirimli ürün bulunuyor. Ajans Haber ekibi olarak birbirinden farklı ürünleri sizler için derledik. 27 Temmuz BİM Aktüel ile ilgili merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz.

BİM 27 TEMMUZ 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM Marketler Zinciri yayınladığı aktüellerle ve fırsatlı ürünleriyle birçok insanın ilgisini çekiyor. BİM firmasının yayınladığı kataloğu Türkiye'deki tüm şubelerine stoklu sayıda dağıtılacak. Aradığınız tüm fırsatlı ürünleri fiyat listesiyle haberimizin devamında inceleyebilirsiniz.

BİM AKTÜEL 27 TEMMUZ İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

dikkat çeken ürün 599 TL’ye eklediği bilgisayar olacak gibi görünüyor. Müşterilerinin günlük ihtiyacını karşılayacak özelliklere sahip ALFA 110A Windows diz üstü bilgisayar, fiyatı ile de müşterinin beğenisini toplayacağa benziyor.





ALFA 110A WİNDOWS DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYARININ ÖZELLİKLERİ



- İntel Atom İşlemci

- 11,6 Full HD IPS ekran (1920x1080px)

- 2GB DDR3L RAM

- 32GB dahili hafıza

- 7000 mAh batarya

- 2 yıl garanti





Piyasa da 799 TL civarında satışa sunulan ALFA 110A Windows diz üstü bilgisayar, 27 Temmuz BİM aktüel ürünler listesinde 599 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

TRUST MİKROFONLU OYUNCU KULAKLIĞIN ÖZELLİKLERİ



- Ayarlanabilir kafa bandı

- Yumuşak kulaklık pedleri

- Kulaklı üzeri ses düzeyi kontrol

- 1.8 metre kulaklık kablosu

- Hassas katlanabilir mikrofon





Piyasa da 60 TL civarında satışa sunulan Trust mikrofonlu oyuncu kulaklığı, 27 Temmuz BİM aktüel ürünler listesinde 27,50 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.



BİM HAKKINDA



Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaca BİM, Türkiye'de indirim mağazacılığı yapan bir market zinciridir. Mağaza sayısı ve yıllık ciro bakımından Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşudur. BİM firmasının net kâr marjı yıllara göre; 2013 yılı %3,5, 2014 yılı %2,7, 2015 yılı %3,3 olarak gerçekleşmiştir. 2013 413 milyon, 2014 395,3 milyon, 2015 583,1 milyon Türk lirası olarak gerçekleşmiştir.



Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü az sayıda ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

Kaynak: Ajanslar