BİM 10 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

İçeriğinde onlarca fırsatlı ürün bulunan BİM 10 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu firma tarafından yayınlandı. BİM 10 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Her hafta insanların internette merakla araştırdığı BİM aktüel yine dopdolu bir kataloğla insanların karşısına çıkacak. Merakla beklenen ve araştırılan BİM 10 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kataloğda onlarca ürün çeşitliliği bulunuyor. Stoklu olarak BİM'in Türkiye'deki şubelerine dağıtılacak olan ürünlere sahip olmak için hızlı davranmak gerekiyor. 10 Ağustos BİM Aktüel ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları ve ürün fiyat listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

BİM 10 AĞUSTOS 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Şimdilerde birçok insan bu hafta BİM aktüel ürün kataloğunda neler yer alıyor sorusuna yanıt arıyor. Bim Marketler Zinciri'nin fırsatlarından yararlanmak isteyen binlerce kişi internette konuyla ilgili araştırma yapıyor. Türkiye'de binlerce şubeye stoklu olarak dağıtılacak BİM 10 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

BİM AKTÜEL 10 AĞUSTOS İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

BİM Marketler Zinciri yayınladığı aktüellerle ve fırsatlı ürünleriyle birçok insanın ilgisini çekiyor. BİM firmasının yayınladığı kataloğu Türkiye'deki tüm şubelerine stoklu sayıda dağıtılacak. Aradığınız tüm fırsatlı ürünleri fiyat listesiyle haberimizin devamında inceleyebilirsiniz.

Çıkarılabilir su hazneli, ütüleme sırasında su dolumu yapılabilen, seramik tabanlı, 2 dakika gibi kısa bir sürede ısınabilen, 2 yıl garantili Philips Buhar Kazanlı Ütü 399 TL. Yıkanabilir AFS filtreli, 2,5 litre toz hazneli, A sınıfı enerji tüketim değerine sahip, 2 yıl garantili Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 299 TL. Bimde bu hafta geçerli olacak 10 Ağustos 2018 Bim aktüel kataloğunda yer alan bir diğer dikkat çekici ürün ise Kumtel’den. Beyaz renk çizilmez emaye gövdeye sahip, otomatik çakmağı bulunan, gaz kesme emniyetli Kumtel Set Üstü Ocak 219 TL.

Melamin Kek Fanusu ve Spatula 19,90 TL. Hızlı ve kolay doğrama sağlayan özel kesici aparat ve kullanım kolaylığı sunan, çek bırak mekanizmalı Pratik İpli Doğrayıcı 17,90 TL. Çizilme aşınmaya karşı direnci arttırılmış yanmaz yapışmaz iç kaplamaya sahip chef’s Mini Tava ve Sosluk çeşitleri 8,95 TL. Diş Fırçası Saklama Kabı 1,50 TL.

Farklı renklerde Yuvarlak Sığ Kase 3,50 TL. Bölmeli Düzenleyici Sepet 5,95 TL. Bim 10 Ağustos kataloğunda yer alan dikkat çekici ürünlerden birisi de Lav’dan. 12 parçadan oluşan Lav Esta Çay Seti 17,90 TL. Paşabahçe 2’li Invitation Oval Tabak 8,95 TL. Paslanmaz Fırın Tepsisi 9,95 TL. 3’lü Erzak Kabı Seti 12,50 TL. Mutfak Servis Seti 8,95 TL.



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Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaca BİM, Türkiye'de indirim mağazacılığı yapan bir market zinciridir. Mağaza sayısı ve yıllık ciro bakımından Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşudur. BİM firmasının net kâr marjı yıllara göre; 2013 yılı %3,5, 2014 yılı %2,7, 2015 yılı %3,3 olarak gerçekleşmiştir. 2013 413 milyon, 2014 395,3 milyon, 2015 583,1 milyon Türk lirası olarak gerçekleşmiştir.



Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü az sayıda ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

Kaynak: AjansHaber