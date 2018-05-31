BİM 1 Haziran 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

BİM 1 Haziran 2018 aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar yoğun ilgisiyle karşılaştı. BİM 1 Haziran 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

BİM Aktüel her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM Market Zinciri tarafından müşterilerine sunuldu. BİM'de uygun fiyatlarla çeşitli fırsatlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar bu kataloğu merak ediyor. BİM 1 Haziran 2018 aktüel ürünler kataloğu vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Türkiye'nin önde gelen ve dört bir yanda marketleri olan BİM kaliteli ürünleri yine uygun fiyatlarla müşterilerine sundu. Vatandaşlar BİM'de yer alan aktüel ürünler için sabırsızlıkla bekliyor. Bizlerde bu haberimizde BİM 1 Haziran 2018 aktüel ürünler listesini derledik.

BİM 1 HAZİRAN 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 1 Haziran aktüel ürünler kataloğu vatandaşların büyük ilgiyle beklediği kataloğlar arasında yer alıyor. Peki merakla BİM aktüel indirimli ucuz ürünler listesinde neler var? 1 Haziran BİM kataloğunda birbirinden farklı ve uygun ürünler BİM Marketler Zinciri tarafından satışa sunuldu. Ürünlerin sınırlı sayıda gelmesi sebebiyle önceden sahip olmak için hızlı hareket etmek gerekiyor. İşte BİM 1 Haziran 2018 aktüel ürünler kataloğu...

BİM 1 HAZİRAN KATALOĞU

Bim'in resmi internet sitesinde 1 Haziran'dan itibaren aktüel olarak satılacak indirimli ürünlere baktığımızda Deterjan Hazneli Mop Mr. Green'in 34,90 TL'ye Bulaşık Makinesi Tableti Bind Activit Premium 60’lı 22,45 TL'ye konsantre yumuşatıcının 7,50 TL'ye, doğal misvak özlü diş macununun 9,90 TL'ye 29 Mayıs itibari ile BİM aktüel, BİM indirimli ürünler olarak satılacağını görüyoruz.

BİM'de 1 Haziran'dan satışa çıkan ürünler dikkat çekiyor. Akülü Mercedes Benz ML 350 499,00 TL, 12 Jant Bisiklet 89,00 TL, Katlanabilir Kamp-Plaj Sandalyesi 39,90 TL, Mangal 24,90 TL, Örme Hamak 19,90 TL, 24’lü Alkalin Pil Power B 14,95 TL, Piknik Örtüsü 3,90 TL, Bardaklı Termos 39,90 TL, Solar Lamba 19,90 TL, Musluklu Termos 10 Litre 34,90 TL, Kampçı Küreği 19,90 TL, Çakmak Taşlı ve Bileklikli Kamp Bıçağı 39,90 TL, 6’lı Alkalin 2032 Pil Power B 3,45 TL, Örme Hamak 19,90 TL gibi ekonomik fiyatlarla karşımıza çıkıyor.

Bim Birleşik Mağazalarının resmi internet sitesindeki 29 Mayıstan itibaren aktüel olarak satılacak indirimli ürünlere bakıldığında Deterjan Hazneli Mop Mr. Green'in 34,90 TL'ye Bulaşık Makinesi Tableti Bind Activit Premium 60’lı 22,45 TL'ye konsantre yumuşatıcının 7,50 TL'ye satıldığı görülüyor. Detaylar haberimizde sizlerle.

Akülü Mercedes Benz ML 350 499,00 TL, 12 Jant Bisiklet 89,00 TL, Katlanabilir Kamp-Plaj Sandalyesi 39,90 TL, Mangal 24,90 TL, Örme Hamak 19,90 TL, 24’lü Alkalin Pil Power B 14,95 TL, Piknik Örtüsü 3,90 TL, Bardaklı Termos 39,90 TL, Solar Lamba 19,90 TL, Musluklu Termos 10 Litre 34,90 TL, Kampçı Küreği 19,90 TL, Çakmak Taşlı ve Bileklikli Kamp Bıçağı 39,90 TL, 6’lı Alkalin 2032 Pil Power B 3,45 TL, Örme Hamak 19,90 TL gibi ekonomik fiyatlar ile 1.06.2018 tarihinde Bim marketlerinde satışa sunuldu.

Kaynak: AjansHaber