Bilecik'te feci kaza

Bilecik'te aracın hakimiyeti kaybedince bariyerlere çarptı. Kazada ölen olmazken 5 kişi yaralandı.

Bilecik’te panelvan aracın bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

BARİYERLERE ÇARPTI

Abdülaziz Ç. idaresindeki panelvan araç, Eskişehir istikametinden Sakarya istikametine giderken Osmaneli medetli köy kavşağına geldiği sırada bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir süre bariyerlerin üzerinde sürüklendikten sonra durabilen aracın içinde yolcu olarak bulunan aynı aileden Abdülhamit, Veysel, Enes, Hale ve Emine Ç. yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazaVGFB ile ilgili araştırma başlattı.

Kaynak: Ajanslar