Bireysel Genç Girişim kapsamında verilen 200 bin lira hibe nasıl alınır?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden sonra açıklanan 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan Bireysel Genç Girişim Programı çerçevesinde girişimci adaylarına 200 bin lira hibe verileceğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre genç girişimcilerin katma değeri yüksek ürünler üreterek şirket kurmasını ve ticarileşmesini sağlayan BİGG Programı’nın 2018 yılı ikinci çağrısı yarın açılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında girişimci adaylarına 200 bin lira hibe verileceğini açıkladı.

Teknogirişim Sermayesi Desteği alabilmek için yapılan başvurular, akademisyen, sanayici ve yatırımcılardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecek. Uygulayıcı kuruluşlar ise eğitim, mentörlük, kuluçka, işbirliği ağlarının kullanımı, iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecek. “Akıllı Ulaşım”, “Enerji ve Temiz Teknolojiler”, “Sanayide Dijital Dönüşüm”, “İletişim ve Sayısal Dönüşüm”, “Sağlık ve İyi Yaşam” ile “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” başlıklı tematik alanlarda başvuru yapılabilecek. BİGG 2018 yılının ilk çağrısına 3 bin 323 girişimci başvuru yaptı ve 146 girişimci Tekno Girişim Sermayesi Desteği almaya hak kazandı.

HİBE DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, Teknogirişim Sermayesi Desteği çağrısında belirtilen nitelikleri taşıyan, örgün öğrenim veren üniversitelerin

Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek öğrenci,

Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,

Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini en çok 10 yıl önce almış kişi başvuru yapabilir.

DESTEK SÜRESİ

a) Aşama 1’de uygulayıcı kuruluşa, TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında sağlanacak destek ile yürütülecek faaliyetlerin destek süresi uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

b) Aşama 2 kapsamında iş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla onsekiz (18) aydır.

c) Aşama 3 kapsamında desteklenecek projeler için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir.

DESTEK MİKTARI

Aşama 1 için TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri geçerli olup uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı ve içeriği uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

Aşama 2 için; teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek sermaye desteği en fazla yüz elli bin (150.000) TL’dir.

Aşama 3 için; TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı hükümleri geçerlidir.

DESTEKLENEN GİDER KALEMLERİ

a) Personel giderleri,

b) Seyahat giderleri,

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

d) Malzeme ve sarf giderleri,

e) Yurtiçi ve yurtdışı hizmet alım giderleri,

DESTEKLENMEYEN GİDERLER

Teknogirişim sermaye desteğinin proje desteği bileşeni kapsamında aşağıda belirtilen giderler destek kapsamı dışındadır:

a) katma değer vergisi,

b) Yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları hariç, kuruluş ortaklarının kuruluş/firma dışında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) veya (c) bendine tabi olması durumunda, söz konusu kuruluş ortaklarının projedeki çalışmalarına karşılığı olan personel giderleri,

c) her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,

d) amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları,

e) dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,

f) patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,

g) huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,

h) personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek, servis ulaşım giderleri ve sosyal yardımlar,

i) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kuruluş ortaklarına ait sigorta primleri,

j) şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri,

k) seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,

l) teknolojik doğrulama faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,

m) vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,

n) inşaat ve tesisat giderleri,

o) CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri.

p) AGY112, AGY312 doküman hazırlama veya hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderleri,

r) fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı ve kırtasiye malzemeleri,

s) ısıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,

t) telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,

u) ofis, depo, stand kira giderleri,

v) konaklama giderleri.

Aşama 3 kapsamında desteklenmeyen giderler için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esasları geçerlidir.