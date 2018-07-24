Beyoğlu'nda korkuyla beklenen oldu: Bina çöktü!

Sütlüce'de inşaat kazısından kaynaklanan toprak kayması yaşandı ve 4 katlı bir bina çöktü. Çökme sırasında büyük bir panik yaşandı.

Sütlüce İmrahor Caddesi üzerindeki Fuadiye Sokak'ta bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI



Toprak kayması nedeniyle sabah saatleri itibarıyla 4 katlı binada çökme tehlikesi yaşandı. Polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi iki taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatırken, çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

BİNA ÇÖKTÜ



Binada toprak kaymasının devam ettiği gözlenirken, çevredekilerin korkulu bekleyişi sırasında bina çöktü.





"MAALESEF KAÇAK BİNA"



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan çökme tehlikesi bulunan binayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Temelinde toprak kayması yaşanan binanın kaçak olduğunu belirten Demircan, "Yoğun yağmurlardan dolayı istinat duvarının yıkılmasından sonra büyük bir tehlike yaşanıyor şu anda binada. Hep birlikte görüyoruz zaten. Olay bir buçuk saat önce oldu. Bu süre içerisinde belediyemiz müdahalesini sürdürüyor. 3 bina tahliye edildi, elektriği ve suyu kesildi. Hayati bir tehlike şu anda insanlar için söz konusu değil. Şu anda bütün resmi kurumlar olarak tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Maalesef iskanı, ruhsatı yok, kaçak bina." dedi.



BİNANIN SAHİBİ KONUŞTU



Binanın sahibi Emin Ertürk, bir açıklama yaparak, "Otel inşaatı yapılıyordu. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar oldu. Uyardık ancak devam ettiler" dedi.

Binanın tamamen tahliye ettiklerine sevinen Ertürk, "Mal önemli değil, herkesin tahliye edilmesine mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: AA