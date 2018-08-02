Beyoğlu'nda ahşap binada yangın çıktı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iki katlı ahşap binada yangın çıktı. Bu yangın sebebiyle mahalle sakinleri zor anlar yaşadı.

Camii Kebir Mahallesi Hoca Ahmet Sokakta, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınnedeniyle kısa sürede binayı alevler sardı. Alev alev yanan evde oturan bir kadın son anda binadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALANAN OLMADI

Fatih, Şişli ve Beyoğlu'na bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Binadan çıkan dumanlar mahalle sakinlerine zor anlar yaşatırken, görüş mesafesi iki metreye kadar düştü. Sokakta nefes almakta zorlanan vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü çekmesi dikkat çekti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar