Beyaz Show yeni bölüm konukları kimler? Beyaz Show konukları merak ediliyor

Beyaz Show yeni bölüm konukları kimler sorusunun yanıtı merak diliyor. Beyaz Show konukları ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Beyaz Show yeni bölüm konukları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Kanal D'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada programa ünlü isimlerin katılacağı belirtildi. Kanal D'nin fenomen show programlarından birisi olan Beyaz Show konukları izleyici tarafından merak ediliyor. 4 Mayıs 2018 günü Beyaz Show'a konuk olacak isimler arasında sevilen oyuncu Sarp Apak, Hasibe Eren, Enis Arıkan, sevilen şarkıcı Koray Avcı, Miss Turkuaz Europe 2017 güzeli Mihriban Zeren ve CNN Türk ekranlarında izleyici karşısına çıkan "Özel Sektör" programı sunucu Beste Uyanık konuk oluyor. Sohbeti ve eğlencesiyle Beyaz Show bu haftada izleyicileri ekran başına kitleyecek.

BEYAZ SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

Cuma geceleri izleyicisini ekrana kilitleyen Beyaz Show yine güldürmeye geliyor. Kanal D'nin ilgiyle izlenilen eğlence programı Beyaz Show bu gece canlı yayın ile izleyicisini ekrana kilitleyecek. Kahkaha dolu Beyaz Show'da bu hafta hangi ünlü isimler var? Beyaz Show bu haftaki konukları belli oldu. İşte Beyaz Show'un 4 Mayıs 2018 konukları...

BEYAZ SHOW KONUKLARI (4 MAYIS 2018)

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; sevilen şarkıcı Koray Avcı, ünlü oyuncular Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, CNN Türk'te yayınlanan "Özel Sektör" programının güzel sunucusu Beste Uyanık ve Miss Turkuaz Europe 2017 Mihriban Zeren konuk oluyor. Sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle "Beyaz Show" bu hafta da yine şahane bir gece yaşatacak.

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLAMIŞTI?

Beyaz Show, sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı; 6 Aralık 1996’dan beri Cuma geceleri Kanal D’de (2000-2001 Star TV) canlı yayınlanan talk-show programıdır. Ömer Karacan’ın kurduğu Radyo Klas’tan gelen teklif üzerine, Beyazıt Öztürk’ün yolu İstanbul’a düştü. Burada, “Gece Tavuğu” adlı programla profesyonel yayıncılığa başladı ve geniş bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Yine Karacan tarafından, 1995’te kurulan Number One TV’ye geçen Öztürk’ün yıldızı burada parladı.

Webcam aracılığıyla stüdyodan, “Beyaz” adıyla canlı yayın yapmaya başladı. Programında yüzü görünmeden, karanlık bir silüet olarak izleyiciye seslendi ve büyük ilgi gördü. 90’lı yılların ortalarında, kariyerinde radyoculukla başlayan bu süreç, televizyon programları ve stand-up gösterileriyle devam etti.

Kaynak: AjansHaber