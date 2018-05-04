Beyaz Show konuklarından Beste Uyanık kimdir? Nereli ve kaç yaşında

Beyaz Show konuklarından Beste Uyanık kimdir? Nereli ve kaç yaşında olduğuna ilişkin internette birçok aratma yapılıyor. Detaylar Ajanshaber.com'da.

Bu akşam Beyaz Show'a konuk olacak olan ünlü sunucu ile ilgili sorulan soruların başında Beste Uyanık kimdir yer alıyor. Genç sunucu ile ilgili merak edilen bir türlü soru var. CNN Türk ekranlarında yayınlanan Özel Sektör programını sunan ünlü sunucu Beste Uyanık bu akşam Beyaz Show'a konuk oluyor. Beste Uyanık ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan bir sunucu olma özelliği taşıyor. Beste Uyanık nereli sorusu da merak edilen sorular arasında yer alıyor. Ünlü sunucuyu tanımayanlar bu soruyu sıklıkla soruyor. Peki ünlü sunucu Beste Uyanık nereli? Beste Uyanık'ın hayatına dair merak edilenlerin tüm hepsi Ajanshaber.com'da.

BESTE UYANIK KİMDİR?

Beste Uyanık, 6 Mart 1987 doğumludur. Adını ünlü doktor ve bestekar Prof. Dr. Alaattin Yavaşça’dan almıştır. İlköğretimden lise sona kadar Nişantaşı Işık‘ta okuyan Beste Uyanık, mühendis olacak diye beklenirken modaya merak sardı ve New York'taki Parsons School of Design'a gitti. 2 yıl sonunda dikiş makinasıyla olan savaşını kaybetti.

Ve ardından New York University'de Medya, Grafik Tasarımı ve Ekonomi bölümlerini bitirdi. Yüksek lisansını da New York'ta bulunan Pace University'de Görsel İletişim ve Medya Sanatları üzerine yaptı. 2010'da bitirdiği yüksek lisans sonrası New York Film Academy'de oyunculuk eğitimi aldı.

BESTE UYANIK KAÇ YAŞINDA?

Beste Uyanık kaç yaşında sorusu da merak ediliyor. Ünlü sunucu 2018 yılının mart ayında 31 yaşına girmiştir.

LİSANSLI RALLİ PİLOTU

Beste Uyanık, New York'ta Amerika'nın önde gelen dergi ve televizyon kanallarında editörlük yaptı. Dünyaca ünlü organizatör Preston Bailey'nin internet ve televizyondan sorumlu editörü olarak çalıştı. 2012 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapan Beste Uyanık, Dialog Eğitim Merkezi'nde spikerlik, sunuculuk ve diksiyon eğitimi aldı. Yurtdışında 7 yıl boyunca Lime Rock Park Nascar Araba Yarış Merkezi'nde lisanslı ralli pilotu olarak 100'den fazla araba yarışına katılan Beste Uyanık’ın uzmanlık alanları Off-Road ve pist yarışları.

NEW YORK'TA ÖNEMLİ KANALLARDA EDİTÖRLÜK YAPTI

New York’ta Amerika’nın önde gelen dergi ve televizyon kanallarında editörlük yaptı. Dünyaca ünlü organizatör Preston Bailey’nin internet ve televizyondan sorumlu editörü olarak çalıştı. 2012 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yapan Beste Uyanık, Dialog Eğitim Merkezi’nde spikerlik, sunuculuk ve diksiyon eğitimi aldı.

Kaynak: AjansHaber