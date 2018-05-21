Beyaz Show kaldırıldı mı? Beyaz Show bitiyor mu?

Beyaz Show kaldırıldı mı sorusu Twitter'da en çok konuşulan konulardan oldu. Peki sevilen program Beyaz Show bitiyor mu?

Kanal D ekranlarının sevilen programı Beyaz Show ile ilgili ortaya ilginç bir iddia atıldı. Haber Türk Magazin yazarı Mustafa Doğan'ın Beyaz Show ile ilgili kaleme aldığı yazı şok etkisi yaratttı. Kısa sürede Twitter'da Trend Topic olan konu şimdiden merak ediliyor. Mustafa Doğan'ın Beyaz Show ile ilgili kaleme aldığı yazı Beyaz Show kaldırıldı mı sorularının sorulmasına neden oldu. Doğan, Kanal D'nin el değiştirmesiyle yayın şeklinin değiştiğini ve hızlı bir dönüşüm yaşadığını aktararak "Çeyrek asırlık bir programa böyle bir veda yakışmazdı" şeklinde yazısına devam etti. Peki Beyaz Show bitiyor mu? Beyazıt Öztürk'ten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

BEYAZ SHOW KALDIRILDI MI?

Ekranların sevilen şov programı Beyaz Show ile ilgili gelen bilgiler programı severek takip eden izleyicileri üzdü. Twitter'da Trend Topic olan konuya birçok kişi tepki gösterdi.

Haber Türk Gazetesi Magazin yazarı Mustafa Doğan Beyaz Show'un sona ereceğine dair bir yazı kaleme aldı. Beyazıt Öztürk'ten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İşte Mustafa Doğan'ın Beyaz Show ile ilgili yazısı...

BEYAZ SHOW BİTİYOR MU?

Beyaz Show'la ilgili HT Magazin yazarı Mustafa Doğan, Beyaz Show programıyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Beyaz Show'un yayından kalkıp kalkmadığını merak edenler için Habertürk Gazetesi yazarı Mustafa Doğan'ın o yazısı...

"Beyaz zaman zaman yorulduğunu hissettirse de cuma akşamlarının tadı tuzuydu. İşte ekranlarımızın en uzun soluklu talk show’unun Kanal D macerası resmen bitti. Malum, patronaj değişikliği sonrası hızlı bir dönüşüm yaşanıyor kanalda. Yayın çizgisi yavaş yavaş değişiyor. Nisan sonu programın yayınına aniden ara verilmesi de bundandı. Ama final kararını o değil, yeni yönetim aldı. Nezaketen kendisine başka program yapması teklifi götürülmüş. Tabii Beyaz bunun ne anlama geldiğini biliyor, düşünmeden reddetmiş. Çeyrek asırlık bir programa böyle bir veda yakışmazdı. Zaten dediğim gibi, programın Kanal D macerası bitti, ekran macerası değil. Duyduğuma göre Beyaz’ın da niyeti bir sezon ara verip sonra ekrana dönmekmiş. Biraz dinlenip kendini özletmesi iyi bir fikir olabilir. Tabii yeni sezona daha çok zaman var. Bu arada aklını çelecek bir teklif de pekâlâ gelebilir. Bekleyip birlikte göreceğiz. Fakat bir gerçek var ki; emeklilik için çok ama çok erken!"

Kaynak: AjansHaber