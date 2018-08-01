Beyaz Saray'ın hedefinde İçişleri ve Adalet Bakanlığı var!

Beyaz Saray: Türkiye'ye yönelik yaptırımların hedefi İçişleri ve Adalat Bakanları.

Beyaz Saray: "Türkiye'ye yönelik yaptırımların hedefi İçişleri ve Adalet Bakanları."açıklaması yaptı.

BRUNSON BAHANE EDİLDİ



Söz konusu açıklamada yaptırım gerekçesi olarak ise Papaz Brunson'ın tutuklanmasındaki rolleri neden olarak gösterildi.

TÜRKİYE'YE TEHDİT

Amerikan haber ajansı The Associated Press'in (AP) aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence, ABD’li rahip Andrew Craig Brunson hakkında Türkiye'yi tehdit eden bir açıklama yaptı.

"ABD TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAYACAK"

Din özgürlüğü üzerine yapılan üç günlük bir konferansın kapanışında konuşan Pence, "ABD'li papaz serbest bırakılmadığı takdirde, ABD Türkiye'ye yaptırım uygulayacak" dedi.





Güncel 01 Ağustos 2018 11:42 Başkan Erdoğan ABD'nin tehditlerine sert tepki gösterdi!Başkan Erdoğan, ABD ile 'Rahip Brunson' üzerinden gerilen ilişkiler ve ABD'den peş peşe gelen tehditvari açıklamalar için, "Tehdit diline prim vermeyiz" dedi.

Kaynak: Ajanslar