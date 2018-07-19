Beyaz Saray'ın 20 yıllık geleneğini Trump bozdu!

ABD Başkanı Trump, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artışlarından memnun olmadığını söyleyerek, Beyaz Saray'ın 20 yıllık para politikasına karışmama geleneğini bozan ilk isim oldu.

Perşembe günü CNBC televizyonunda yayınlanan röportajında konuşan Trump, Fed'in faizleri artırarak ekonomiyi yavaşlatmasından memnun olmadığını aktardı.

Trump, "(Ekonomi ve borsada) Ne zaman yukarı gitsek faizleri tekrar artırmak istiyorlar. Bu konuda mutlu değilim ancak onlara (Fed'e) en iyisini düşündükleri şeyi yapmaları konusunda izin veriyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN SÖZLERİ, HAZİNE TAHVİLLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Trump'ın bu sözlerinin ardından dolar gün içinde elde ettiği kazançları geri verdi, hazine tahvillerinin getirileri düştü.

Trump Ocak 2017'de göreve geldiğinden beri Fed faizleri beş kez artırdı.

Eski Fed başkanı Janet Yellen yerine Trump'ın aday gösterdiği Jerome Powell'ın başkan seçilmesinin ardından iki adet faiz artırımı gerçekleşti.

Powell, bu hafta başında Kongre'de yaptığı konuşmada yıl içinde iki faiz artışının daha sinyalini vermişti.

Fed'in ekonomik toparlanmayı aksatabileceğini savunan Trump, "Ekonomi alanında bu kadar yoğun çalıştıktan sonra faizlerin yukarı çıkması hoşuma gitmiyor." dedi.

"FED BAŞKANI ÇOK İYİ BİR İNSAN"



ABD Başkanı Trump, kendisinin seçtiği ve 5 Şubat'ta Fed Başkanı olarak görevine başlayan Jerome Powell için ise "çok iyi bir insan" nitelendirmesi yaptı.

Sadece vatandaş iken dile getirdiği konuları Başkan olduktan sonra söylemeye devam ettiğini kaydeden Trump, "İnsanların ne dediklerini umursamıyorum, çünkü fikirlerim değişmedi." şeklinde konuştu.

TRUMP'A ESKİ FED BAŞKANINDAN ELEŞTİRİ



Eski Fed Dallas Şubesi Başkanı Richard Fisher ise CNBC'ye yaptığı açıklamada, Amerikan ekonomisinin en büyük özelliklerinden birinin Merkez Bankasının bağımsızlığı olduğunu ifade etti.

Fisher, "Ben Fed Başkanı Powell'ın yerinde olsam, Başkanı (Trump) görmezden gelerek işimi yapardım. Onun da bunu yapacağından eminim." şeklinde yorum yaptı.

Fed, Trump'ın göreve başladığı Ocak 2017'den bugüne kadar toplam 5 kez faiz artışı kararı aldı. Bu yıl 2 faiz artışı gerçekleştiren Fed'in, yıl sona ermeden 2 kez daha faizleri artırması bekleniyor.

Kaynak: AA