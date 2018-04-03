Beyaz Saray'dan yeni Suriye planı!

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde ABD askerlerinin 'çok yakın zamanda' Suriye'den tamamen çekileceğini söylerken, CNN'den ilginç bir iddia geldi.

CNN'de Pentagon muhabiri Barbara Starr'ın imzasıyla yayınlanan ve ABD ordusundan kaynaklara dayandırılan haberde, Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray yönetiminin Suriye'ye ek asker göndermeyi tartıştığı belirtildi.

2 BİN ASKER DAHA GÖNDERMEYİ PLANLIYOR

Haberde, bugün toplanacak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü DEAŞ'ı yenme planını ve Suriye'ye 2000 asker daha göndermeyi gündemine alacağı belirtildi.

Trump'ın Suriye'den çekilme açıklamasının, yeni askeri birliklerin gönderilmesi planını nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. CNN'e konuşan kaynaklar, planın ülkede mevcut bulunan ABD askerlerinin korunmasına odaklandığını belirtti.

PENTAGON ŞAŞKIN

ABD medyasında daha önce yer alan haberlerde, Trump'ın Suriye'den çekilme açıklamasının özellikle Pentagon'da şaşkınlık yarattığına dikkat çekilmişti. Trump'ın açıklaması, Münbiç'te ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon askerlerine düzenlenen saldırıdan bir gün sonra gelmişti.

Saldırıda biri ABD'li biri İngiliz iki koalisyon askeri hayatını kaybetmiş, askerlerin tanınan bir DEAŞ üyesini öldürme veya yakalama görevinde oldukları açıklanmıştı.

TRUMP 'BAŞKALARI İLGİLENSİN' DEMİŞTİ

Trump, Ohio'da yaptığı açıklamada "Yakın zamanda Suriye’den çekileceğiz. Biraz da başkaları ilgilensin" ifadelerini kullanmış, sonrasında Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir bilgileri olmadığını duyurmuştu.