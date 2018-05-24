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24 Mayıs 2018 16:58 | Son Güncelleme: 24 Mayıs 2018 17:03

Beyaz Saray'dan kritik karar: Trump-Kim zirvesi iptal edildi

Trump çok kritik bir karara imza atarak Kuzey Kore lideriyle olan zirvesini iptal etti.

Beyaz Saray'dan kritik karar: Trump-Kim zirvesi iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la 12 Haziran’da Singapur’da yapacağı görüşmenin iptal olduğunu açıkladı.

Trump, Kim Jong-un’un son dönemde yaptığı düşmanca ve öfkeli açıklamalar yüzünden bu kararı aldığını belirtti.

Fikrini değiştirmesi durumunda Kuzey Kore lideriyle bir gün görüşmeyi çok istediğini de sözlerine ekledi.
 

Kuzey Kore nükleer test sahasını imha işlemi başladı!Dünya24 Mayıs 2018 15:26Kuzey Kore nükleer test sahasını imha işlemi başladı!Kuzey Kore, Kim Jong-un'un kararının ardından nükleer test sahasının imhasına başladığı görüntü ajanslara düştü.

 


Kaynak: ajanslar

Etiketler: KimTrump


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