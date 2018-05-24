Beyaz Saray'dan kritik karar: Trump-Kim zirvesi iptal edildi
Trump çok kritik bir karara imza atarak Kuzey Kore lideriyle olan zirvesini iptal etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la 12 Haziran’da Singapur’da yapacağı görüşmenin iptal olduğunu açıkladı.
Trump, Kim Jong-un’un son dönemde yaptığı düşmanca ve öfkeli açıklamalar yüzünden bu kararı aldığını belirtti.
Fikrini değiştirmesi durumunda Kuzey Kore lideriyle bir gün görüşmeyi çok istediğini de sözlerine ekledi.
Dünya24 Mayıs 2018 15:26Kuzey Kore nükleer test sahasını imha işlemi başladı!Kuzey Kore, Kim Jong-un'un kararının ardından nükleer test sahasının imhasına başladığı görüntü ajanslara düştü.
Kaynak: ajanslar