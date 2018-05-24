Beyaz Saray'dan kritik karar: Trump-Kim zirvesi iptal edildi

Trump çok kritik bir karara imza atarak Kuzey Kore lideriyle olan zirvesini iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la 12 Haziran’da Singapur’da yapacağı görüşmenin iptal olduğunu açıkladı.

Trump, Kim Jong-un’un son dönemde yaptığı düşmanca ve öfkeli açıklamalar yüzünden bu kararı aldığını belirtti.

Fikrini değiştirmesi durumunda Kuzey Kore lideriyle bir gün görüşmeyi çok istediğini de sözlerine ekledi.



Dünya 24 Mayıs 2018 15:26 Kuzey Kore nükleer test sahasını imha işlemi başladı!Kuzey Kore, Kim Jong-un'un kararının ardından nükleer test sahasının imhasına başladığı görüntü ajanslara düştü.

Kaynak: ajanslar