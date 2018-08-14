Beyaz Saray: Trump yıkıldı!

Beyaz Saray, Türkiye'de ev hapsinde olan Andrew Brunson hakkında açıklama yaptı. Trump'ın hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Trump rahip Brunson bırakılmadığı için hayal kırıklığı yaşıyor." ifadelerine yer verildi.

"YENİ POLİTİKA KARARI YOK"



Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Türkiye ile ilgili yeni bir politika kararı açıklamamız yok. Başkan Trump, Brunson serbest bırakılmaması konusunda büyük bir hayal kırıklığına uğramış durumda." şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajanslar