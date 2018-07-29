Beyaz kod ne demek? Nedir ve niye verilir?

Giresun'da meydana gelen üzücü olayın ardından vatandaşlar beyaz kod nedir sorusuna cevap arıyor. Ajanshaber Beyza kod niye verilir ve nedir sorularını cevapladı.

Sağlık Bakanlığınca, yaşlı bir hastanın gözaltına alınırken fenalaşarak ölmesi üzerine soruşturma başlatıldı ve olaya adı karışan hekim açığa alındı. Bu üzücü olay ise bir beyaz kod ile başladı. Ajanshaber Beyaz kod nedir hakkında tüm detayları sizlere getirdi. Giresun'daki olayın ardından herkes beyaz kod niye verilir diye merak ediyor. İşte beyaz kod hakkında her şey...

BEYAZ KOD NEDİR?

Hastanede hasta, hasta yakını ve çalışanların başına gelebilecek hırsızlık, fiziksel saldırı ve cinsel taciz durumlarında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamaktır.

‘‘Beyaz Kod Sistemi’’; meri mevzuat ile sistem kapsamında yer aldığı belirtilen personelin görevi sebebiyle maruz kaldığı ve yürürlükteki ‘‘Ceza Yasaları’’nda ‘‘Suç’’ olarak tanımlanan eylemler sebebiyle konunun, Bakanlığımızca oluşturulan sisteme kaydı ile adli mercilere intikalini ve olayın mağdurunun talebi halinde tarafına Bakanlığımız vekillerince ‘‘Hukuki Yardım’’ sağlanmasını amaç edinen bir sistem olarak tanımlanabilir.

BEYAZ KOD NE DEMEK?

‘‘Beyaz Kod Sistemi’’nin ‘‘Hukuki Dayanakları’’ ise öncelikle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 54. maddesi, 28.10.2012 tarih ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren ‘‘Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’, Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği’nin 2016/3 sayılı Genelgesi, Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği’nin 2013/2 sayılı Genelgesi’nin meri hükümleri ve Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2012/23 sayılı Genelgesi’nin meri hükümleri olarak sıralanabilir.

BEYAZ KOD NİYE VERİLİR?

Sağlık çalışanları şiddet olaylarının bildirmek için 24 saat hizmet veren “113” numaralı telefonu veya www.beyazkod.saglik.gov.tr adresindeki bildirim formunu kullanabilir. Eğer şiddete maruz kalan kişiler beyaz kod bildirimini kendileri yapmadılarsa olayla ilgili tutanaklarına istinaden kurum yetkilisi tarafından www.beyazkod.saglik.gov.tr adresindeki bildirim formu doldurulur. Eş zamanlı olarak olayın ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilmesi sağlanır. İlgili birimlerden gelen değerlendirmeler sonucu şiddete maruz kalan çalışanlarını avukatlık hizmetleri birimiyle iletişime geçmesi sağlanır.

Kaynak: Ajanshaber