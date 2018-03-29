Beşir Derneği'nden Afrin'e Gıda Yardımı

Beşir Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin bölgesindeki halka gıda yardımında bulundu.

Beşir Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yardımlar Afrin'e ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşir Derneği Yurt Dışı Koordinatörü Abdülhakim Gökhan Bayram, günde 200 bin ekmek üretme kapasiteli fırınları ve günde 21 bin kap sıcak yemek üretme kapasiteli aşevleri ile bölgeye, iç savaşın ilk yıllarından beri yardımlarda bulunduklarını belirtti.

Ayrıca giyim, yakacak, bayramlık, battaniye, soba gibi yardımları da belirli dönemlerde gerçekleştirdiklerini aktaran Bayram, şunları kaydetti:

"Eriha, Etarip, Cerablus, Azez, İdlib ve diğer bölgelerde sürdürdüğümüz bu insani yardım çalışmaları, Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin zaferiyle sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra hamd olsun bugün burada, Afrin’de de başladı. İnşallah bu yardımlarımızın devamı gelecek.”

Dernek, Afrinli çocuklara da meyve suyu, çikolata, bisküvi ikramlarında bulunarak iki aydan fazla süredir devam eden operasyonların ardından başlayan normalleşme sürecine katkı sağladı.

Kaynak: AA