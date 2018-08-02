Beşir Derneği Kurban Bayramına hazırlanıyor

Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasında ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan Beşir Derneği, yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği kurban kesim organizasyonları için hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Paylaşmanın ve kardeşlik bilincinin arttığı Kurban Bayramı’nda, en uzak noktalardaki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi amaçlayan Beşir Derneği, Türkiye’de ve dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirileceği kurban organizasyonları için hazırlık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kurban Bayramı dönemi yapılacak çalışmalara özel bir hassasiyet gösteren dernek, kesim organizasyonun koordineli bir şekilde yapılması için seminerler düzenliyor.

ONLİNE TAKİP SİSTEMİ



Beşir Derneği, yürüttüğü eğitim çalışmalarının yanında tüm alt yapısını ve yazılımını kendi geliştirdiği online takip sistemiyle hayırsever vatandaşların yaptığı bağışları görmelerine ve detaylı şekilde inceleyebilmelerine olanak sağlıyor. Kesim sürecini kayıt altına alan ve bağışçıyla paylaşan dernek, yardımseverlere kurbanın kesildiği yeri, kesim durumunu ve kesim tarihini görebilme imkânı sunuyor.

YARDIMSEVERLER BAĞIŞLARA İNTERNET ÜZERİNDEN ULAŞABİLİYOR



Bağış yapmak isteyen yardımsever vatandaşların internet sitesi üzerinden işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebileceklerini ifade eden Beşir Derneği Genel Müdürü Fatih Sarıyar, “Vatandaşlarımız vekalet verdikleri kurbanın kesim ve dağıtım işlemini kendilerine ait bağış takip hesabından kontrol edebilir ve kesim işlemini çekilen videolar aracılığıyla izleyebilirler. Ayrıca kendilerine ait bağış takip hesabından yaptıkları tüm yardımları görebilir ve detayları diledikleri gibi inceleyebilirler.” dedi.





YARDIM ELİ MAZLUMLARA ULAŞACAK

Kurban bayramı dönemi için yapılan çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Beşir Derneği Genel Müdürü Fatih Sarıyar, ”Bu bayram da vacip, şükür, akika, adak ve benzeri niyetler ile kurban bağışı yapacak vatandaşların hayırlarına vesile olmayı amaçlıyoruz.” dedi. Sürdürülen hazırlıkların kısa süre içerisinde bitirileceğini belirten Fatih Sarıyar, Türkiye’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirilecek kurban organizasyonlarıyla gönül coğrafyasındaki mazlumların yardımına koşmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AjansHaber