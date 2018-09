Beşir Derneği İdlibli masumlar için Suriye'de

Beşir Derneği, İdlib bölgesine 2012 yılından bu yana gıda, giyim, temizlik malzemeleri, yakacak, battaniye, çocuk bezi, çocuk maması, sıcak yemek ve ekmek yardımlarını sürdürüyor.

Son günlerde İdlib bölgesinde yaşanan kritik süreçle birlikte olası göç dalgasına karşılık Beşir Derneği, AFAD ile koordinasyon içerisinde hazırlıklarını tamamladı. Reyhanlı’da bulunan 100 bin ekmek üretim kapasiteli ekmek fırınının yanı sıra 5000 kişilik yemek üretim kapasitesine sahip mobil aşevi de bölgede hazır durumda. Valilik ve AFAD’ın talebi halinde mobil aşevi hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettirilerek belirlenen yerlerde hizmet vermeye başlayacak.

Bölgede yaşanan son olaylar sonrası yapılmakta ve yapılacak olan insani yardım çalışmaları hakkında Beşir Derneği Suriye Koordinatörü Abdülhakim Gökhan Bayram’dan detaylı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Beşir Derneği’nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizen ve her an hazır olduklarını belirten Bayram, şunları söyledi:

“Reyhanlı ve Kilis’teki ekmek fırınımızda ürettiğimiz ekmekleri AFAD ve Kızılay koordinasyonunda belirlenen yerlere sevk edeceğiz. Kilis’te ve Reyhanlı'da bulunan toplam 200 bin ekmek üretim kapasitesine sahip ekmek fırınlarımız bu süreçte un yönünden desteklendiği takdirde her iki ekmek fırınımızdan bölgeye ekmek sevkiyatı yapabiliriz. Sıcak yemek ve ekmeğin yanında kamplara yerleştirilecek olan ve belli bir düzene erişen ailelere de gıda yardımında bulunmayı planlıyoruz. Savaş sebebiyle İdlib merkezden göç eden aileler kırsal bölgelerde tanıdıkları yakınları varsa onların yanına yerleşmeyi tercih ediyor. Tanıdığı olmayanlar içinse sınıra yakın bölgelerde AFAD ve Kızılay tarafından çadırkent çalışması yapılıyor. Biz de Beşir Derneği olarak kamplara yerleştirilecek bu ailelere battaniye, gıda ve giyim malzemelerinin yanı sıra sıcak yemek ve ekmek yardımında bulunmayı planlıyoruz.”

Sosyal Marketler Hizmette

Beşir Derneği geçen yıl İdlib’in Eriha ve Etarip bölgelerinde yardım mağazaları açarak özellikle dul ve yetim ailelere düzenli yardım çalışması başlatmıştı. Bu süreçte de yine bu yardım mağazalarına gerek gıda, giyim, temizlik malzemesi gerekse derneğin fırınlarında üretilen ekmekler ulaştırılacak.

Cerablus’ta da Ramazan ayında faaliyete geçen 10 bin kişilik yemek üretim kapasitesine sahip aşevi, bölgede bulunan Cebel kampına ve aşevi yakınında yaşayan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek yardımına devam ediyor. Yine Cerablus merkezde açılan sosyal market hizmete başlamıştı. Bu mağazadan da her ay düzenli olarak 300 dul ve yetim aile istifade ediyor. Bu aileler, her ay belirlenen tarihlerde bir markette alış-veriş yapıyormuş gibi neye ihtiyaçları varsa alıyorlar. Sosyal Marketlerde gıda, giyim, temizlik malzemeleri, halı, battaniye, ayakkabı gibi bir ailenin ihtiyaç duyabileceği asgari her türlü malzeme bulunabiliyor.

Bunun yanında 2011 yılından bu yana Azez bölgesine yapılan yardımlar da hız kesmeden devam ediyor. Kilis’te bulunan lojistik merkezinde üretilen günlük sıcak yemek ve ekmekler her gün Beşir Derneği ekipleri tarafından Risale ve Elbil kamplarında ve Tel Cibrin bölgesinde bulunan dağınık kamplarda AFAD ile koordineli bir şekilde dağıtılıyor. Yine bölgede bulunan diğer kamplarda AFAD tarafından talep ve ihtiyaç oldukça gıda ve giyim yardımları oluyor.

Azez'in Siccu bölgesinde bulunan eski otogar karşısında, ana cadde üzerinde açılan yardım mağazası ve koordinasyon ofisi Ramazan ayında faaliyete geçti. Her ay AFAD tarafından yardım mağazalarına yönlendirilen takribi 150-200 aile bir marketten karşılayabilecekleri her türlü ihtiyacını karşılıyor. Bu aile sayıları aydan aya ihtiyaç durumuna göre farklılık gösterebiliyor.

Türkiye içerisinde bulunan sosyal marketler de uygulanan düzenli ve nitelikli yardım modelini, Suriye içerisinde bulunan sosyal marketlerde de adım adım hayata geçiren dernek, amaçlarının en zor şartlarda bile insanları rencide etmeden yardım ulaştırmak olduğunu belirtiyor.