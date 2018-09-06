Beşir Derneği İdlib için teyakkuzda

Suriye’deki savaşın ilk günlerinden itibaren bölge halkına yardımlarda bulunan Beşir Derneği, son günlerde İdlib’te yaşanan olaylar sonrası oluşabilecek insani yardım ihtiyacını karşılamak için hazır durumda.

Dernek, Reyhanlı ve Kilis'te bulunan günde 200 bin ekmek üretme kapasiteli fırınları ve yine Kilis ve Cerablus’ta bulunan toplam 30 bin kişilik sıcak yemek üretebilen aşevleriyle; son günlerde İdlib’te yaşanan olaylar sonrası oluşabilecek göç hareketlerine karşı hazır bulunuyor.

''GEREKLİ TEMEL İNSANİ YARDIMDILARI YAPMAYA HAZIRIZ''

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Beşir Derneği Genel Müdürü Fatih Sarıyar, ‘Suriye’de yıllardır devam eden insanlık dramı, bizleri derinden üzmektedir. Beşir Derneği olarak savaşın ilk yıllarından bu yana savaş mağduru Suriyeli kardeşlerimize yönelik yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bölgede beklenen olası göç hareketleriyle güvenli yerlere sığınacak olan kardeşlerimiz için AFAD ve Kızılay ile koordineli bir şekilde gerekli temel insani yardımları yapmaya hazırız.’ dedi.

Hâlihazırda İdlib’in Eriha ve Etarip bölgelerinde bulunan Paylaşım Noktaları’ndan gıda, giyim, temizlik ve kırtasiye malzemeleri gibi yardımlarda bulunan Beşir Derneği, İdlib kırsalındaki kamplarda ise her gün 30 bin adet ekmek ve ihtiyaca binaen gıda, giyim, battaniye, içme suyu ve yakacak yardımlarını sürdürüyor.

‘3,5 MİLYON KİŞİ GÖÇ EDEBİLİR’

İdlib’te yaşanan gerginliğin artması sebebiyle olaylar yeniden hararetlenirken durumdan en çok etkilenenler Suriye halkı oldu. Daha önce İdlib'de yapılan tahliyelerden faydalanamayan göçmenler, Kuzey'deki güvenli bölgelere doğru hareket ediyor.

BM raporları ile Türkiye'nin araştırmaları neticesinde olası bir İdlib operasyonunun 3,5 milyon kişiyi mülteci pozisyonuna düşürmesi bekleniyor.

Kaynak: Ajanshaber