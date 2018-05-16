Beşir Derneği Filistin'de yaraları sarmak için harekete geçti

Beşir Derneği Genel Müdürü Fatih Sarıyar, ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması sonrasında bugün yaşanan olaylarda İsrail'in çok sayıda Filistinli'yi öldürmesine tepki gösterdi. Dernek, Gazze'ye insani yardım götürmek için harekete geçti.

“ABD'nin Filistin toprağı olan Kudüs'te İsrail adına temsilcilik açması ve İsrail'in Gazzeli kardeşlerimizi katletmesi kabul edilemez. Bu katliamı tel'in ediyor, şehitlerimiz için Allah Teâlâ'dan rahmet, yaralılarımız için acil şifalar diliyoruz. ABD ya da İsrail ne yaparsa yapsın biz Müslümanlar için gerçek hiçbir zaman değişmeyecektir. Kudüs’ün statüsünde değişiklik yapmaya yönelik her türlü girişim gayri hukuki ve art niyetlidir. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Beşir Derneği her durumda mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Gerekli yardım ve destek için hazırlıklarımızı tamamladık ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz” diyen Genel Müdür Fatih Sarıyar harekete geçmek için hazırda beklediklerini belirtti.

Dernek, Filistin halkının ihtiyaçlarının karşılanması için tüm hazırlıklarını süratle tamamladı. Fatih Sarıyar “İlaç, gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerini Gazze'ye ulaştırmakla ilgili tüm olasılıkları titizlikle değerlendiriyoruz. Gazze'de yetim çocuklarımızın eğitimini aldığı anaokulumuz var. Gıda ve diğer yardımları daha önce nasıl Gazze’de ihtiyaç sahiplerine dağıttıysak bugünde kardeşlerimizin yanında olacağız. İsrail'in katliamlarına dur demek gerekiyor. ABD, bölgede huzuru bozmak için tüm hassasiyetleri bilerek ihlal ediyor. Amaç; mazlum Gazze halkına zulüm etmek. Bu zulme seyirci kalmayacağız. Filistinli kardeşlerimize yardım götürmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Filistin halkına yardım etmek için kampanya da başlatan Beşir Derneği, tüm kamuoyuna dayanışma çağrısında bulundu. Dernek, Ramazan süresince de Gazze ve Kudüs’te her gün iftar sofrası kuracak ve gıda paketleri dağıtacak. Bu sofraya ortak olmak isteyen herkes Filistin yazıp 4032'ye göndererek 10 TL veya bagis.besir.org.tr web sayfası üzerinden dilediği miktarda online bağışta bulunabiliyor.

Kaynak: ajanslar