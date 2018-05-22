Beşir Derneği Filistin'de İftar Sofraları kuruyor!

Türkiye’de ve dünyada pek çok insanın iftar sevincini yaşamasını amaçlayan Beşir Derneği, Ramazan ayının başlamasıyla yardım faaliyetlerini hızlandırdı. Dernek, “Kardeşlerini Yalnız Bırakma’’ projesini hayata geçirdi.

İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırılarının devam ettiği Ramazan ayında, Filistin’de hayatını kaybeden ve yaralanan sivillerin sayısı giderek artıyor. Süren saldırılar nedeniyle temel insani ihtiyaçlarını gideremeyen Filistin halkı için çalışmalara başlayan Beşir Derneği “Kardeşlerini Yalnız Bırakma’’ projesini hayata geçirdi. Başlattığı yardım kampanyasıyla bağışçılardan gelen yardımlarla Gazze halkına iftar sofraları kuran dernek; diğer yandan gıda paketi, tıbbi malzeme ve bayramlık kıyafet yardımı gibi çeşitli yardım faaliyetleriyle de sürekli ihtiyaç duyulan ürün ve gıdaların ulaştırılmasına destek oluyor.

Uzun süredir Filistin’de insani yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini açıklayan Beşir Derneği Genel Başkanı Yard. Doç. Dr. Cevdet Şanlı, “İsrail, son provokatif saldırıları ile mazlum Filistin halkını daha da zora sokmuş ve mübarek Ramazan ayında, Müslüman halkı, temel insani ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak bir noktaya getirmiştir. Hayata geçirdiğimiz “Kardeşlerini Yalnız Bırakma” projesiyle, Filistin için hayırsever bağışçılarımızdan topladığımız yardımları Gazzeli mazlumların iftar sofrasına ulaştırdık. Yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle Filistin halkının acılarını bir nebze olsun hafifletmeye çalışıyoruz.” dedi.

AFAD ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) birlikte başlattığı “Filistin’e Umut Ol” kampanyasına da destek verdiklerini belirten Cevdet Şanlı, mazlum Filistin halkına olan yardımları Ramazan ayında daha da arttıracaklarını ifade etti.

Kaynak: AjansHaber